Camilla de Lucas e João Luiz deixam prova do Líder no BBB 21 após 12 horas de resistência

Na disputa por um carro e a liderança no BBB 21, João Luiz e Camilla de Lucas foram a terceira dupla a deixar a prova do Líder no fim da manhã desta sexta-feira (19). A decisão veio após a influenciadora pedir ao professor para desistir. Já fora do espaço da competição, ela revelou que precisava ir ao banheiro.

Agora, três duplas seguem da disputa: Caio e Rodolffo, Sarah e Gilberto, além de Pocah e Juliette. Na exibição do programa na noite de quinta (18), Tiago Leifert revelou que a disputa teria potencial para ser a mais longa da história do Big Brother Brasil.

Desistências dos brothers

Pouco antes de Camilla e João, Viih Tube e Thaís foram a segunda dupla a deixar a prova do Líder, logo após suportarem 11 horas de prova. A primeira foi a dupla Fiuk e Carla Diaz, saindo na marca das nove horas seguidas.

Em ambos os casos, a vontade de ir ao banheiro foi o fator preponderante. No entanto, para Carla e Fiuk o prejuízo é maior, já que os dois foram enviados direto ao paredão da semana.

Como é a prova?

Patrocinada por uma montadora de carros, a prova, iniciada na quinta-feira (18), é disputada em duplas. Um dos concorrentes fica sentado em um carro, que foi adaptado em uma pista de testes simulada. Enquanto isso, o outro precisa segurar uma alavanca, fazendo os veículos se movimentarem.

De acordo com as regras da prova, a alavanca tem que ficar acionada durante todo o tempo. O único momento no qual é permitida a liberação é quando um cronômetro é acionado. Exatamente com o disparo, os dois membros da dupla devem trocar de lugar.