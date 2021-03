Sarah incentiva Rodolffo a beijar Juliette no BBB 21

A participante Sarah incentivou, durante prova do líder do Brother Brasil (BBB) 21, o brother Rodolffo a beijar Juliette. A prova de resistência, iniciada na noite desta quinta-feira (18), ainda segue em andamento. O conselho veio enquanto os confinados cantavam e se divertiam para passar o tempo. As informações são do portal UOL.

"Rodolffo, acho melhor você dar um beijo na Juliette logo pra ela sossegar o facho", afirmou a loira. Camilla, Fiuk e Pocah seguiram a sister e também incentivaram o cantor sertanejo. "É, Rodolffo, beija logo ela, pelo amor de Deus", acrescentou o filho do cantor Fábio Jr.

Rodolffo, em contrapartida, respondeu: "Vocês acham que eu sou facinho desse tanto", disse. Pocah, no entanto, replicou o artista, argumentando que ele não seria visto como "fácil" após dois meses de duração do reality. Fiuk pontuou que a dificuldade de Rodolffo é perceptível, apesar do sertanejo já ter tomado banho nu durante a estada na casa.

Sarah seguiu com a provocação, afirmando que a carícia seria um prêmio para participante paraibana. "Só um beijinho não mata ninguém. Ninguém vai te julgar. Só um beijinho. A Juliette vai ficar tão feliz, vai ganhar o prêmio dela no Big Brother". Fiuk complementou dizendo que Rodolffo, com o beijo, "vai fazer a vida dela" no programa.

Thaís, por sua vez, estimulou o participante a dar um "beijinho de nada" na sister. "Eu só beijo se for pra namorar. Só beijo se for pra relacionamento sério", retrucou Rodolffo.

Sarah, no entanto, não acreditou nas palavras do cantor. "Quer mentir pra mentiroso, Rodolffo. Respeita minha história. Não é assim que funciona a vida, não", finalizou a participante.