Entenda a prova do líder e a formação de paredão do BBB 21 desta semana

A Prova do Líder do Big Brother Brasil (BBB) 21 desta semana será de resistência novamente. A dinâmica da Fiat é feita em dupla e começou na noite desta quinta-feira (18).

O apresentador Tiago Leifert explicou a prova e também como vai ser o paredão desta oitava semana de reality. A prova é chamada de "Pista de Teste".

Como será a prova?

Um jogador sentará em uma plataforma de pista de teste como se estivesse em um carro. O outro estará na extremidade do local controlando o movimento. Um cronômetro será acionado e aí as duplas trocarão de posição. Quando a troca for completada, o jogador na alavanca irá acioná-la novamente.

A primeira dupla eliminada vai ao paredão.

Quem foi vetado da prova do líder?

Arthur foi vetado da prova do líder do BBB 21 por Fiuk.

Prova mais longa no BBB

A prova do líder desta quinta-feira (18) é de resistência. A dupla vencedora ganha imunidade e o direito de disputar uma nova prova para saber quem fica com a liderança e um carro. A prova tem potencial para ser a mais longa do BBB 21.

Como vai ser a formação do paredão?

O paredão da semana começa a ser formado ainda nesta prova. A primeira dupla eliminada da disputa está automaticamente na berlinda. No domingo (21), serão emparedados o indicado do líder e o mais votado pela casa.

Bate-Volta

Disputam a prova Bate-Volta a dupla eliminada na disputa pelo líder e a pessoa mais votada pela casa. O paredão final será triplo. O eliminado sai na terça-feira (23).