Sarah se exalta com Gilberto após fala contra Rodolffo: 'Cala a tua boca'

Na madrugada pós-eliminação no BBB 21, Gilberto lamentou para Sarah e Fiuk que o cantor Rodolffo estava sem falar com ele depois de tê-lo colocado no paredão. A amiga do pernambucano pediu para ele se colocar no lugar do sertanejo. Em seguida, o doutorando em economia explicou estar preocupado por acreditar que o brother falou com Sarah a seu respeito.

Sarah, então, disparou e levantou a voz contra o pernambucano. "Ele não falou nada de você. Gil, pela minha mãe, ele não falou p**** nenhuma de você. Cala tua boca que ele não falou p**** nenhuma. Para de viajar, eu tô falando sério. Você cria coisa na tua cabeça que não existe. Eu tô falando do fundo do coração pra você".

Na sequência, Sarah pediu desculpa: "eu não estou brigando contigo. Mas você sabe como é que eu falo mesmo".

Fiuk riu da situação e disse que percebeu que ninguém pode falar do Rodolffo para Sarah. A sister, então, ressaltou que já falou da mesma forma com Gilberto em outras ocasições e que o brother tem que ir com calma para não se autossabotar.

Motivações para indicar Rodolffo ao paredão

Antes mesmo de anunciar para o Brasil a escolha de Rodolffo ao paredão, Gilberto disse ter ficado magoado com o sertanejo após ele ter feito comentário homofóbico e machista sobre o vestido usado por Fiuk na festa na noite do dia 20 de março no Big Brother Brasil 21.

"A brincadeira de Rodolffo ontem machucou muito o Fiuk", disse Gilberto na época. Sarah disse ter acreditado que a fala de Rodolffo foi uma brincadeira e que "ele não estava falando mal do vestido". "Na real é que Fiuk leva tudo para o coração. A gente sabe. Eu adoro o Fiuk, mas às vezes ele leva uns negócios nada a ver para o coração", disse Sarah.