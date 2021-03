Fiuk lembra briga com Juliette e critica a advogada: 'sempre quis me queimar'

Durante a festa do líder Gilberto, na madrugada desta quinta-feira (25), Fiuk conversou com Viih Tube e Thaís, e lembrou da última briga que teve com Juliette, Big Brother Brasil (BBB) 21, por causa da cobertura de um bolo. Na ocasião, o ator criticou a advogada e declarou: "ela sempre quis me queimar".

O paulista disse que a paraibana tentou diminuí-lo porque ela notou "algumas coisas dela". A youtuber contou o que está sentindo sobre advogada e afirmou que os demais participantes comemoraram quando ele ganhou a prova do anjo, mas sentiu que Juliette ficou mal.

'Falsa harmonia'

Ainda no bate-papo, Viih Tube, elogiou o brother na relação com Juliette, e opinou: "Você é tão legal, tão bom, que vocês tentam viver em uma falsa harmonia para o bem de vocês. Mas não dá certo".

Em seguida, ele respondeu: "nunca deu. Eu gosto de fazer a minha parte, se a pessoa quer fazer outra coisa é uma escolha dela. Eu sei o que eu faço".

'Não esqueço'

Fiuk continuou criticando Juliette, e citou a relação com Arthur: "Ela fazia não sei o que e voltava na brincadeira, eu gosto de brincar, não vou negar a brincadeira, mas eu não esqueço. São coisas diferentes. O que eu tenho com o Arthur, a gente brinca, e eu não esqueço. Não tem como esquecer quando alguém pisa em você".

"Respeito e educação é uma coisa, o que a pessoa quer fazer aqui dentro é outra escolha. Se ela não quer mais falar comigo, é uma escolha dela, não foi minha. Sempre deixei isso claro para ela", explicou o ator.