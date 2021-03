Viih Tube vence prova do Anjo do BBB 21 neste sábado (20)

Viih Tube venceu da Prova do Anjo do BBB 21 neste sábado (20). A youtuber participou da disputa ao lado de outros sete colegas de confinamento, mas atingiu o total de nove pontos, a maior quantidade entre os concorrentes.

Vestidos em fantasias de gatos e cachorros, os brothers participaram de uma espécie de jogo da memória. A cada rodada, eles precisavam encontrar peças iguais em um tabuleiro cheio de informações sobre uma marca de ração.

Caso não acertassem as peças corretas, os dummies, que fazem parte da produção do programa, eram os responsáveis por auxiliar na recolocação das peças no jogo.

Legenda: Na prova, um telão mostrava a quantidade de pontos dos brothers a cada nova rodada Foto: reprodução/Globoplay

Fiuk, Camilla de Lucas, Caio, Rodolffo, Viih Tube, Carla Diaz, Juliette e Pocah participaram da prova no início da tarde deste sábado, logo após sorteio entre todos os integrantes da 21ª edição do Big Brother Brasil.

Confira a pontuação da Prova do Anjo:

Viih Tube - 9 pontos

Juliette - 7 pontos

Pocah - 4 pontos

Camilla de Lucas - 4 pontos

Caio - 3 pontos

Carla Diaz - 3 pontos

Rodolffo - 1 ponto

Fiuk - 0 pontos

Anjo imuniza brother

Nesta semana, vale lembrar, o Anjo não é autoimune, portanto deve escolher um dos colegas de confinamento que não poderá ser indicado ao paredão no domingo (21).

Esta semana, Carla Diaz ainda possui o poder do veto, ganho após eliminação falsa e ida ao quarto secreto. Entretanto, os demais não sabem do benefício da atriz.

Monstro da semana

Além do prêmio do anjo, Viih Tube precisou indicar dois participantes do reality ao monstro da semana. Ela escolheu Rodolffo e Arthur.

O castigo da vez delimitou que os dois devem vestir fantasia de ovo frito até o domingo (21), além de se dirigirem ao jardim a cada novo sinal sonoro.