Novo líder no BBB 21, Arthur revela que irá indicar Juliette ao paredão

Pela segunda vez líder no BBB 21, Arthur não esconde quem determinará ao nono paredão do programa. Para Gilberto e Sarah ele contou que indicará a paraibana Juliette. Em conversa na área externa da casa, logo após a prova da liderança, o instrutor de crossfit deixou claro aos colegas de confinamento que somente o colar do anjo poderá salvar a advogada berlinda.

Arthur ressaltou que indicará a sister a berlinda por ser alvo de voto da sister nas votações recentes, além de não ter gostado de algumas conversas nas últimas semanas. "Então, ela sabe que vai ao paredão por mim. Posso estar comentando a maior injustiça lá fora, mas vou fazer isso pelas coisas que aconteceram comigo na última semana", pontuou o instrutor de crossfit.

Após Sarah comentar não saber ainda quem iria votar, Arthur pediu a ela e a Gilberto que passem informações de alvos de voto ao longo da semana por ter vários alvos dentro do BBB 21. "Se vocês tiverem alguma informação, me falem. Eu tenho seis pessoas pra votar. Descobri que o João votou em mim. Então, eu tenho várias pessoas aqui pra dar algo".

Rodolffo crê que público pegou ranço de Gilberto

A madrugada foi de muita conversa entre Arthur e Rodolffo. No quarto do líder, o cantor sertanejo avaliou com Arthur sobre quais as indicações o instrutor de crossfit pode ter para o paredão. Eles falaram sobre um brother na casa, e o cantor afirma: “Eu, Rodolffo, não indicaria ele como Líder, não. Se ele volta, você vai trazer o cardume inteirinho”. O atual Líder afirma que o "cardume" já votou nele, mas o cantor destaca que agora ele não é mais o foco.





O cantor sertanejo, então, lembrou do nome do pernambucano. “Você precisa pensar nisso aí. Outra coisa é o seguinte: não é querendo te... Só para pensar. O Gil(berto), cara, eu falo para você que, se a Juliette tiver imune, eu falo para você que o Gil não fica aqui”. Arthur indaga: “Será?”.

Rodolffo ainda reforçou: “É bater e variar e cair lá no Recife, para lá. Não acredito que ele fique mais, Arthur”.