Arthur é o novo líder do BBB 21; formação do paredão terá big fone, votação aberta e contragolpes

Arthur venceu a prova realizada ao vivo nesta quinta-feira (25) e tornou-se o novo líder do Big Brother Brasil (BBB) 21, na disputa que exigiu concentração e habilidade dos participantes.

Os brothers e as sisters estavam divididos em dois grupos, e o instrutor de crossfit disputou a fase final da prova do líder com Thaís, Gil, Rodolffo, Fiuk e Camilla de Lucas.

Como foi a disputa

Na disputa, os participantes deveriam levar uma bolinha para fora da caixa de graves. Quando terminassem, tinham que apertar o botão, e assim se classificariam para a próxima fase. Na final, ganhava quem concluísse primeiro, e Arthur saiu vitorioso.

Também nesta quinta-feira (25), o apresentador Tiago Leifert divulgou como será a formação do oitavo paredão do BBB 21. De acordo com ele, a berlinda da nona semana terá big fone, votação aberta e contragolpes dos indicados do líder e da casa.

Entenda a dinâmica

Quinta-feira (25):

- Prova do Líder;

Sábado (27):

- Big Fone tocará ao vivo no BBB 21. O brother ou a sister que atender deverá colocar a pulseira branca em um outro participantes.

Domingo (28):

- Paredão triplo com votação aberta na casa. Ao todo, quatro competidores serão indicados à berlinda.

Como funcionará?

- Anjo imuniza uma pessoa;

- Líder indica uma para a noite de eliminação. Esta não participará da prova bate e volta;

- Votação da casa: a pessoa que estiver com a pulseira branca será a primeira a votar, e também escolherá quem será o segundo a votar. O segundo escolhe o terceiro e assim por diante;

- Contragolpe do indicado do líder;

- Contragolpe do mais votado pela casa;

- Bate e volta: os dois contragolpes e o mais votado pela casa e o mais votado pela casa farão a prova.