Brothers ficam apreensivos com 'toque de recolher' do big boss durante festa

No amanhecer da festa do líder, nesta quinta-feira (25), a direção do programa BBB 21 — chamada pelos participantes de big boss — resolveu aparecer para acabar com a festa do pernambucano Gilberto no BBB21. No sistema de som, uma voz mandou os participantes que fossem dormir no quarto do líder levarem as malas para lá imediatamente e encerrou o evento, deixando os brothers desesperados.



Apesar de algumas festas já terem acabado antes de clarear o dia, o elenco nunca havia recebido instruções para levar as malas para o quarto do líder. Não demorou para que eles começassem a dar opiniões sobre o que poderia estar acontecendo.

"É a Carla [Diaz] voltando", falou Gilberto. "Ah não, muito chata essa coisa de ela ficar voltando toda hora", disparou Sarah Andrade. "A foto dela ainda não saiu do painel", avaliou Pocah. "Vai ter paredão, ela indica Fiuk, e alguém vai sair ainda hoje", continuou o pernambucano. Outros participantes foram além e arriscaram que o motivo seria o agravamento da pandemia. Após o comunicado de Tiago Leifert na última terça-feira (23), os participantes ficaram em alerta.





A paraibana Juliette tentou buscar informações da produção no confessionário. "Estou com muito medo", declarou a advogada. "Pelo amor de Deus, falem alguma coisa só para a gente se acalmar", pediu ela. "Não se desesperem, vamos parar. Se mandou levar as malas é porque querem que eles [Gilberto e Sarah] estejam com tudo lá, se pedir roupas leves e tênis. Deve ser alguma surpresa", acalmou Camilla de Lucas, e Rodolffo concordou.

"Crianças, descansem. Está tudo bem", disse a voz, em meio ao desespero dos participantes. As instruções da produção aconteceram porque haverá uma ação de café da manhã com um dos patrocinadores do programa.