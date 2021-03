Brasileira Dayane Mello fica em quarto lugar no Grande Fratello VIP, versão italiana do Big Brother

Mesmo com expectativas em alta, a modelo brasileira Dayane Mello, finalista do "Grande Fratello VIP", não venceu a competição. Ela foi anunciada em quarto lugar no reality, que é uma versão italiana do Big Brother com famosos.

Dayane conquistou o apoio da torcida brasileira após sofrer ataques misóginos e xenofóbicos, e assim conseguiu chegar até a final do programa.

A modelo enfrentou 11 paredões na edição europeia e disputou o prêmio de 100 mil euros, valor equivalente a cerca de R$ 650 mil.

Dayane também foi alvo de bifobia ao revelar estar apaixonada por outra participante da competição. A brasileira ganhou o apoio de pessoas famosas no Brasil, como Ana Maria Braga, Tatá Werneck e Lucas Penteado, ex-BBB 21.