Dayane Mello ganha apoio de famosos na final do Grande Fratello VIP, o BBB da Itália

A brasileira Dayane Mello é uma das finalistas do Grande Fratello VIP, o Big Brother italiano, que chega ao fim nesta segunda-feira (1º), e já ganhou a torcida de pessoas como Ana Maria Braga e Lucas Penteado, ex-BBB 21.

A modelo já enfrentou 11 paredões na edição europeia e disputa o prêmio total de 100 mil euros, valor equivalente a cerca de R$ 650 mil. Alvo de ataques dos participantes do reality show, Dayane passou por casos de bifobia e xenofobia no confinamento.

Legenda: Ana Maria deixou recado sobre a final do BBB da Itália nesta segunda Foto: reprodução/TV Globo

Nesta segunda-feira (1º), Ana Maria usou o 'Mais Você' para declarar o apoio a Dayane, que é natural de Santa Catarina. "Pena que é tão difícil votar na Itália. A gente devia fazer uma maratona de votação. Não fosse isso, eu já ia fazer um apelo aqui", brincou a apresentadora.

Durante o programa, Lucas Penteado também foi convocado a deixar uma mensagem de carinho à participante. "Vim prestar todo o meu apoio a Dayane, uma guerreira. Espero acolhimento a ela e à família dela. Queria falar também com todos vocês que se sentiram agredidos e tiveram os gatilhos acionados: nós não somos padrões, somos livres", disse o ator.

Como votar no Grande Fratello VIP?

Quem também resolveu ajudar a brasileira a conseguir o prêmio da disputa foi Tatá Werneck. Em publicação do Twitter, a comediante se dispôs a divulgar o passo a passo para os interessantes em ajudar na contagem dos votos.

Foto: reprodução/Twitter

"Hoje temos uma brasileira na final do bbb Itália. Foi mega discriminada...pra quem quiser, to twitando como votar", escreveu a artista.

De acordo com a postagem de Werneck, basta acessar o site oficial do Grande Fratello VIP para votar na participante, entrar no formulário com uma rede social, seja Instagram ou Facebook, e ficar atento ao idioma italiano. Fãs da modelo informaram que a disputa oficial pelo prêmio se inicia às 17h45 (horário de Brasília).

Felipe Neto faz campanha

Assim como Ana Maria e Tatá Werneck, quem também fez questão de declarar apoio a Dayane Mello foi o youtuber e empresário Felipe Neto.

"Galera, os italianos tentaram fazer o Gilberto ser eliminado do BBB brasileiro no paredão com a Karol Conká. Falharam miseravelmente. Agora bora mostrar a força brasileira e fazer a Dayane Mello (BR) ser a campeã do BBB italiano?", escreveu ele no Twitter.

Na publicação, ele compartilhou o mesmo guia divulgado por Tatá na manhã desta segunda-feira (1º).