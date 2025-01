Helena Prestes, brasileira eliminada do Big Brother da Itália, volta ao reality por repescagem

Helena Prestes, a modelo brasileira que movimentou as redes sociais após ser alvo de ataques xenofóbicos no "Grande Fratello", o "Big Brother" da Itália, retornou ao programa nessa segunda-feira (20) após uma repescagem.

A paulistana havia sido eliminada com 51% dos votos no último dia 15 de janeiro, mas conforme informações do Extra, fãs começaram a pressionar a emissora e patrocinadores sobre uma possível fraude na contagem dos votos.

Apesar de o reality não se posicionar publicamente sobre o assunto, uma nova dinâmica com o retorno de seis participantes escolhidos pelo público foi feita de surpresa, e Helena foi uma das escolhidas.

Na visão dos fãs, a brasileira é uma das participantes que mais movimentam a atual edição do programa. Isso por ser alvo constante de ofensas dos rivais e se envolver em diversos embates. Em uma das brigas, a modelo chegou a jogar uma chaleira na direção da cantora Jessica Morlachi.

Veja também Zoeira Que horas começa o BBB 25 hoje, terça (22/01)? Veja programação É Hit Grávida, Lexa é hospitalizada em São Paulo com pré-eclâmpsia, diz revista; entenda quadro

Quem é Helena Prestes?

Helena é paulistana e tem 34 anos. Antes de ser modelo, carreira que iniciou aos 16 anos, ela jogou basquete e foi balconista. Os cachês conquistados nas passarelas ajudaram a sustentar a mãe e as irmãs.

Com o tempo, se apaixonou por moda e decidiu se mudar para Milão, onde ficou famosa por participar, com Nikita Pelizon, da nona edição do Beijing Express.

Em 2023, ela foi uma das protagonistas do reality "Ilha dos Famosos".

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias