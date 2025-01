Menina de 4 anos morre esfaqueada pela irmã em SC; polícia diz que mulher aparentava estar em surto psicótico

Uma mulher de 22 anos foi presa em flagrante por matar a facadas a irmã de 4 anos na manhã desta segunda-feira (13) em Mafra, no Norte de Santa Catarina. As informações são do g1.

A Polícia Militar foi informada que a mulher estava em surto psicótico e havia golpeado a irmã com faca. Após cometer o crime, ela se trancou no quarto com duas facas e colocou barricadas atrás da porta.

A vítima chegou a ser levada pelos pais para um hospital, mas não sobreviveu. A PM foi até a residência e tentou negociação verbal com a irmã, mas não obteve sucesso.

Em seguida, a equipe policial usou spray de pimenta e arma de choque para que ela soltasse as facas. Os policiais arrombaram a porta do quarto e imobilizaram a suspeita. O delegado Eduardo Borges informou que um exame será realizado na suspeita para averiguar o estado mental dela.