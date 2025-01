Morre turista argentino baleado ao entrar por engano em comunidade no Rio de Janeiro

Morreu nesta segunda-feira (13) o turista argentino Gaston Burlon, baleado ao entrar por engano em comunidade do Morro dos Prazeres, no Rio de Janeiro, no último mês de dezembro. A informação foi divulgada por meio das redes sociais da Câmara de Turismo de Bariloche, onde o homem de 51 anos foi secretário.

O crime ocorreu em 12 de dezembro, quando durante um passeio o GPS fez Gaston e sua família entrarem no morro, localizado em Santa Teresa. Conforme o g1, o carro foi alvejado quando os argentinos chegaram em um cruzamento de ruas na comunidade conhecida como Escondidinho, região dominada pela facção Comando Vermelho.

Os tiros atingiram o tórax e a cabeça de Gaston, que foi encaminhado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio de Janeiro, em estado gravíssimo.

Gaston dirigia um Volkswagen Taos alugado, e estava na companhia de sua esposa, Nádia Loza, dos dois filhos do casal e da namorada do filho mais velho, de acordo o relato da esposa ao jornal argentino Clarín. A intenção da família era chegar no Cristo Redentor.

Câmara de Turismo lamenta morte

Por meio de nota de pesar nas redes sociais, a Câmara de Turismo de Bariloche lamentou o falecimento de Gaston e afirmou que o ex-secretário foi uma "referência comprometida e visionária" até o fim de sua gestão, em 2023.

"É com profundo pesar que a Câmara de Turismo de Bariloche, juntamente com todas as instituições que a integram, lamenta o falecimento de Gaston Burlon, um dirigente cuja paixão pela promoção do turismo ao nosso destino será lembrada como um valioso aporte para o desenvolvimento da nossa comunidade", diz texto.

Autor dos disparos é identificado

A Polícia Civil do Rio de Janeiro identificou o autor dos disparos como Sandro da Silva Vicente, segundo publicou o jornal O Globo. O suspeito teria sido reconhecido por testemunhas e possui mais de 20 ocorrências em sua folha de antecedentes criminais.

Nesta segunda, equipes da Delegacia de Atendimento ao Turista (Deat) realizam diligências no Morro dos Prazeres, mas não encontraram Sandro. As buscas "seguem, desde a expedição do mandado de prisão, para localizar e capturar o autor", conforme a corporação.