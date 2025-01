Pessoas saqueiam cerca de 5 toneladas de carne após acidente com caminhão, no Paraná

Um caminhão que realizava o transporte de carne tombou, nesse domingo (12), após perder o controle enquanto trafegava pela rodovia PR-281, em Realeza, no sudoeste do Paraná. A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) informou que cerca de cinco toneladas de produto, das 25 toneladas que estavam no veículo, foram saqueadas.

O acidente aconteceu por volta das 11h40. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local, mas o condutor não precisou de atendimento médico. Apesar do tombamento, a carga do caminhão não foi afetada, ficando as portas traseiras do baú fechadas, segundo PRE. O local foi sinalizado e o motorista levado a uma unidade policial para registro de Boletim de Ocorrência (B.O.). As informações são do portal g1.

No entanto, por volta das 13h, as autoridades foram informadas que a carga estava sendo saqueada. Em vídeos que circulam na internet é possível observar diversas pessoas furtando os pedaços de proteína do interior do veículo, pelas portas traseiras.

De imediato, uma unidade da PRE foi enviada ao local. Com a aproximação da viatura, a "multidão", como detalhou o Cabo Thibes ao portal g1, começou a se dispersar e fugir em carros ou a pé.

Devido ao número reduzido de agentes de segurança, não foi possível efetuar a prisão dos suspeitos no local, mas as placas dos veículos deles foram anotadas e encaminhadas à Polícia Civil, que deverá apurar o caso.

"A carga está sob custódia da empresa, através de escolta, bem como a equipe da Polícia Rodoviária Estadual está no local dando o suporte para transbordo da carga e destombamento do caminhão", informou a PRE ao portal.

