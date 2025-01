Atleta olímpico do Brasil salva adolescente que se afogava no mar, em São Luís

O kitesurfista e atleta olímpico brasileiro Bruno Lobo salvou uma adolescente que estava prestes a se afogar na praia de Olho d'Água, em São Luís. Ele treinava no mar, no fim da tarde de sexta-feira (10), quando ouviu os gritos de socorro. Todo o resgate foi filmado por uma câmera acoplada nos equipamentos esportivos do atleta.

"Eu vi alguém pedindo ajuda, pedindo socorro, e já olhei essa jovem em alto mar. Já tinha passado bastante da arrebentação, a maré já estava vazando e, prontamente, já cheguei nela, coloquei ela nas minhas costas, pedi para ela segurar. Ela estava bem cansada, quase sem força, mas consegui vir trazendo, utilizando o kite para chegar com ela até a areia", contou Bruno em suas redes sociais.

Além de kitesurfista, Bruno Lobo também é médico.

Depois de carregar a vítima até a praia, alguns guarda-vidas se aproximam e prosseguem no resgate da adolescente.

"Agradeço muito a Deus por ter sido usado por Ele, porque com certeza, se não tivesse naquele lugar, a jovem não teria resistido. (...) Fica o alerta também, que o mar é perigoso, a maré vazando puxa muito aqui em São Luís e é isso, agradecer a Deus por ela estar com vida e por ter feito esse resgate aí. Um grande abraço a todos", reforçou o atleta.

"Foi um dia que estava nublado, não estava o dia mais bonito para velejar, mas decidi ir para fazer um teste no suporte da minha câmera que tinha chegado recentemente, fazer umas imagens, não ia nem para treinar tanto assim, e já era por volta de 17h30 da tarde, já tinha feito uns testes, e decidi entrar novamente, após mudar um pouquinho do posicionamento do suporte da minha câmera, e foi realmente estar no lugar certo, na hora certa", disse.

A jovem foi estabilizada pelos socorristas e se recupera bem.