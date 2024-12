Servidor da Argentina é atingido por tiros ao entrar por engano em favela a caminho do Cristo Redentor

O secretário de Turismo de Bariloche, Gaston Fernando Burlon, de 51 anos, foi atingido por dois tiros, na tarde desta quinta-feira (12), enquanto estava a caminho do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. A vítima entrou por engano em uma favela do Morro dos Prazeres, em Santa Teresa, com a esposa e a filha.

Conforme o Globo, o carro foi alvejado ao chegarem em uma interseção entre a Rua Santa Alexandrina com a Cândido de Oliveira, na comunidade do Escondidinho, dominada pelo Comando Vermelho. Ele seguia o caminho indicado pelo GPS.

Os tiros teriam atingido o tórax e a cabeça de Gaston, que foi encaminhado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro. O secretário se encontra em estado gravíssimo na unidade de saúde.

Investigações sobre o caso

A Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat) está investigando o caso. A Polícia Civil detalhou, em nota, que "a perícia foi solicitada para o local e familiares da vítima estão sendo ouvidos".

"Diligências estão em andamento para apurar a autoria do disparo e esclarecer todos os fatos". Polícia Civil

No local do crime, uma perícia está sendo realizada. A Polícia Militar também já subiu ao local para fazer a retirada do veículo, que bateu no muro de uma casa.

A PM informou que o secretário foi socorrido por militares do Corpo de Bombeiros, e que o local teve policiamento reforçado.