Carro anfíbio artesanal é apreendido no litoral de São Paulo

Um carro artesanal que flutuou sobre a água foi apreendido pela Capitania dos Portos na Praia do Gonzaguinha, em São Vicente, no litoral de São Paulo, por não ter licença para navegar. O veículo “anfíbio” viralizou nas redes sociais e chamou a atenção da Guarda Civil Municipal (GCM) da cidade.

A Prefeitura de São Vicente ressaltou que a GCM foi verificar se o carro oferecia riscos à população ou ao meio ambiente, como o vazamento de óleo, sendo apreendido porque não tinha a documentação necessária para circular. A ocorrência foi registrada no dia 30 de dezembro, mas foi divulgada apenas no último domingo (12).

Conforme informações do g1, o mecânico Caio Strumiello, de 53 anos, é o criador e proprietário do veículo. Ele disse que constrói carros desde 2010 e, há cerca de dois meses, decidiu criar um carro que pode ser usado tanto em terra como em água.

Strumiello afirmou que o automóvel foi feito a partir de um casco de barco com rodas e dois motores, sendo um deles de motocicleta e o outro chamado de estacionário, como os que são usados em máquinas para fazer caldo de cana.

"Eu fiz um anfíbio, sem pretensão nenhuma de poluir nada. (...) Não tem contato com o mar porque eu fiz um cálculo [para não afundar]. Trabalhei com navegação quando era jovem, sei como funciona. Não foi uma coisa aleatória, tem um bom tempo que eu faço carros", defendeu o mecânico.

No último fim de semana, Strumiello tentou reaver a posse do veículo com a declaração de apreensão. No entanto, ele não conseguiu por não ter documento do veículo artesanal. Ainda em contato com o g1, ele disse que vai acionar a Justiça para ter o carro de volta.

