Polícia pede coleta de material genético de filho e marido de nora suspeita de envenenar bolo no RS

A Polícia Civil solicitou a coleta de material genético do marido e do filho da mulher suspeita de envenenar o bolo responsável pela morte de três pessoas da mesma família em Torres, no Rio Grande do Sul. O sangue dos dois deve ser coletado como material genético pelo Instituto-Geral de Perícias (IGP).

Deise Moura dos Anjos, que segue presa, é a suspeita do crime. Segundo o delegado Cléber Lima, diretor da Delegacia de Polícia do Interior (DPI), o objetivo é "confirmar possível envenenamento". Até o momento, no entanto, não há prazo para divulgação da análise.

Veja também País Nota fiscal de compra de arsênio é encontrada em celular de nora suspeita de envenenar bolo no RS, diz Polícia País Em mensagens, nora suspeita de envenenar bolo persuadiu sogra a cremar corpo de marido: 'Era a hora dele mesmo'

O delegado não revelou, conforme publicação do g1, qual seria a motivação para envenenamento do marido e do próprio filho. Entretanto, pontuou que o arsênio permanece por bastante tempo no organismo.

Compra de arsênio

A investigação policial aponta que Deise comprou arsênio quatro vezes em um período de quatro meses. Uma das compras teria sido realizada antes da morte do sogro, que faleceu por envenenamento. As outras três compras foram feitas antes das mortes em Torres, no RS.

O recebimento do arsênio ocorreu por meio dos Correios e um recibo no nome de Deise foi encontrado na investigação. Além disso, a Polícia Civil aponta que há "fortes indícios de que Deise" praticou outros envenenamentos.

Em um dos relatórios de celulares apreendidos, buscas no aparelho de Deise mostraram que ela fez buscas na internet por termos como "arsênio veneno", "arsênico veneno" e "veneno que mata humano".

Para o delegado responsável pelo caso, Marcus Veloso, Zeli dos Anjos, sogra de Deise, era o principal alvo. "O principal alvo dela era a Zeli. Ela estava no dia 2 de setembro, quando ela fez o café com leite em pó e tudo mais, junto com seu marido, e também estava no local em que Zeli fez o bolo em Arroio do Sal e ela também consumiu o bolo e também foi para o hospital", disse ele em entrevista ao g1.

Nova tentativa de envenenamento

Outro desdobramento do caso aponta que Deise teria levado um pastel para Zeli dos Anjos enquanto a sogra estava internada na UTI do Hospital Nossa Senhora dos Navegantes. Zeli recebeu atendimento médico após ter comido o bolo com arsênio em Torres.

Todos os produtos que foram levados por Deise para a unidade de saúde estão sendo analisados pelo Instituto-Geral de Perícias (IGP) para identificar se ela teria tentado envenenar Zeli mais uma vez.