Em mensagens, nora suspeita de envenenar bolo persuadiu sogra a cremar corpo de marido: 'Era a hora dele mesmo'

Presa por suspeita de envenenar quatro pessoas da mesma família em Torres, no Rio Grande do Sul, Deise Moura dos Anjos chegou a trocar mensagens com a sogra para ela não seguir adiante com a apuração acerca da morte do sogro, Paulo Luiz dos Anjos, sugerindo a cremação do corpo dele.

Exames do Instituto-Geral de Perícias (IGP) constataram o envenenamento de Paulo por arsênio, após o corpo dele ser exumado, na última quarta-feira (8). Inicialmente, a morte dele foi registrada como infecção intestinal em setembro de 2024, após consumir bananas e leite em pó levados à casa dele pela nora.

Deise foi detida no último dia 5 suspeita de ter usado arsênio para envenenar o bolo de Natal comido pela família, resultando na morte de três pessoas. Zeli dos Anjos, a sogra de Deise e viúva de Paulo, teve alta nesta sexta-feira (10), segundo o Hospital Nossa Senhora dos Navegantes.

"Acho que não faria nada [para investigar a morte], pois pode ter sido várias coisas, intoxicação alimentar, negligência médica, a banana por estar contaminada pela enchente, ou a hora dele mesmo, sei lá", escreveu para Zeli, conforme informações do Uol.

Em outra mensagem enviada em dezembro, Deise sugeriu que família não precisava "procurar culpados" pela morte do sogro. "Acho que precisamos rezar mais, aceitar mais, e não procurar culpados onde não tem. Não tem volta, polícia, nem perícia que possa nos ajudar a desvendar", ressaltou.

A perícia aponta que é “impossível” o caso se tratar de intoxicação alimentar, contaminação natural ou degradação de qualquer substância. “Nós temos provas robustas de que ela matou quatro pessoas, por ora. (...) Fortes indícios mostram que essa mulher não só matou quatro pessoas e tentou matar outras três, como também participou de outras tentativas de homicídio”, apontou o delegado de Torres (RS), Marcos Veloso.

Investigação

Deise Moura dos Anjos é suspeita de triplo homicídio duplamente qualificado e tripla tentativa de homicídio duplamente qualificada. Segundo informações policiais, ela está presa no Presídio Estadual Feminino de Torres.

Em meio às investigações, uma perícia no celular de Deise constatou que ela pesquisou pela internet por "veneno para o coração" e "veneno para humanos" enquanto estava na casa da sogra. As buscas foram realizadas no dia 18 de novembro, enquanto termos relacionados a "arsênio" foram pesquisados por ela cerca de 100 vezes.

Legenda: Investigação apontou presença de arsênio no bolo Foto: Reprodução/Redes sociais

Presa temporariamente, Deise confessou em depoimento à Polícia Civil que mantinha um relacionamento conturbado com a sogra, Zeli dos Anjos, que também foi envenenada e segue internada na UTI. As informações são do g1.

A suspeita disse que tinha desavenças com a sogra por questões financeiras e outras situações que vivenciaram. Ela chegou a revelar que chamava Zeli de "naja" e a sogra teria bloqueado a nora nas redes sociais após um desentendimento. Apesar dos conflitos, Deise negou envolvimento no crime.

