Polícia tem acesso a áudios de suspeita por bolo envenenado chamando sogra de 'peste'

Durante investigação sobre um bolo envenenado que matou três pessoas da mesma família em Torres, no Rio Grande do Sul, a Polícia Civil teve acesso a conversas de Deise Moura dos Anjos, considerada a principal suspeita do crime. As gravações mostram como era o relacionamento dela com os familiares.

Em um dos áudios revelados pelo 'Fantástico' no último domingo (12), Deise se refere à sogra, Zeli dos Anjos, como "peste". "A minha sogra é uma peste", disse ela.

A polícia acredita que Zeli, que ficou 18 dias internada e teve alta na última sexta-feira (10), era o alvo do crime.

"O alvo principal dela era a sogra. Ela atraía a sogra para tentar matá-la envenenada", afirmou o delegado da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, Marcos Veloso.

Deise foi presa em 5 de janeiro, suspeita de ter usado arsênio para envenenar o bolo de Natal comido pela família. As três pessoas que morreram foram as irmãs Neuza Denize Silva dos Anjos e Maida Berenice Flores da Silva; e a filha de Neuza, Tatiana Denize Silva dos Anjos.

No celular da suspeita, a polícia ainda encontrou uma nota fiscal de compra virtual de arsênio. Segundo os investigadores, a mulher comprou arsênio em quatro ocasiões em um período de quatro meses.

Exumação

Após as suspeitas de envenenamento, a polícia decidiu exumar o corpo de Paulo Luiz dos Anjos, que era marido de Zeli e sogro de Deise. Ele morreu em setembro de 2024. Exames periciais revelaram que ele também havia ingerido arsênio.

Conforme o 'Fantástico', após a morte do sogro, Deise chegou a enviar mensagens para sogra, sugerindo uma reaproximação entre elas.

"Tu 'tem' um filho só. Fica com ele, aproveita. Porque as suas irmãs têm a vida delas, sabe. E a gente não quer que tu 'fique' longe da gente. Aproveita, tu 'tem' um filho, 'tem' um neto, essa é a tua família agora", afirmou no áudio.

Veja também País Marido da suspeita de envenenar bolo no RS deverá ser ouvido pela Polícia novamente País Polícia pede coleta de material genético de filho e marido de nora suspeita de envenenar bolo no RS

Ainda segundo a reportagem, uma amiga da família, que preferiu não se identificar, foi à polícia para contar que Tatiana, uma das vítimas, havia alertado três dias antes do episódio sobre problemas que existiam entre ela e os sogros.

"Relatei a questão das ameaças que ela [Deise] fez à Zeli, que a Tati me falou. A história da mensagem que a Deise mandou para a Zeli, dizendo que ainda vai ver toda a família dentro de um caixão. Do Paulo também, né? Que ela disse 'eu quero que tu morra' em uma discussão", revelou a amiga da família.

Deise nega o envolvimento nos crimes. Ela está detida no Presídio Estadual Feminino de Torres, e é investigada por triplo homicídio duplamente qualificado e tripla tentativa de homicídio duplamente qualificada, pelo caso da família em Torres.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias