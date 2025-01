Novo leilão da Receita Federal tem smartphones, joias e videogames por R$ 100; veja como participar

A Receita Federal de São Paulo promove um novo leilão eletrônico em 30 de janeiro. Por meio da 8ª Região Fiscal, o órgão recebe propostas — de pessoas físicas e jurídicas — das 9h do dia 23 até as 20h do dia 23. O material que será comercializado é formado por mercadorias apreendidas ou abandonadas em 2024.

Ao todo, são 203 lotes com produtos variados, como notebooks, smartphones, painéis solares, tablets, videogames, utensílios domésticos, fones de ouvido, relógios, instrumentos musicais, joias e diamantes.

Entre os produtos mais baratos, há quatro videogames ‘PlayStation 5’ por R$ 100 cada, nos lotes 168, 169, 170 e 171. Já o lote 179 figura entre os mais caros, com 4.185 telas para telefone por R$ 213 mil.

As mercadorias estarão disponíveis para análise presencial entre 20 e 24 de janeiro, nas cidades de Guarulhos, Santos, São Paulo, São Bernardo do Campo, Araraquara, São José do Rio Preto e Bauru.

Os horários disponíveis para a visitação dos lotes variam em cada local e podem ser consultados no edital do leilão.

Como participar do leilão?

Para participar do pregão, o interessado deve:

acessar o site da Receita Federal, na aba “Assuntos” Em seguida, clicar nos campos “Leilão e Doação” e “Participar de Leilão Eletrônico”, por meio do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) — utilizando as identidades digitais da conta gov.br (níveis de confiabilidade prata ou ouro) Após entrar no e-CAC, selecionar o edital do leilão (número 0800100/000007/2024 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DA 8ª REGIÃO FISCAL), escolher o lote em que se quer fazer o lance e clicar em "incluir proposta";

Ao fazer esse trabalho, a Receita Federal proporciona a justiça fiscal aos que executam as atividades comerciais de forma legal, favorece o combate à concorrência desleal, a preservação de empregos formais e, portanto, de geração de renda, e impede que produtos circulem sem as devidas inspeções dos órgãos de controle, prezando pela saúde dos cidadãos.

Mais informações podem ser consultadas pelo telefone (85) 98183-5395 ou pelo e-mail rf03-srrf03-dipol-semap@rfb.gov.br.