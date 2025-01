Os resultados do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025 serão divulgados neste domingo (26) pelo Ministério da Educação (MEC). A pasta não informou um horário específico em que liberará o resultado. Para consultar as listas de aprovados, os estudantes poderão acessar no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Na área do candidato, o estudante poderá conferir o resultado, usando o número de inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e a senha. A divulgação deste domingo se refere à chamada regular.

Na página, caso o candidato seja aprovado na primeira ou na segunda opção de curso, o site mostrará uma mensagem: “Você foi selecionado para a chamada regular”.

Caso não tenha sido aprovado em nenhuma das duas opções de curso, é possível entrar para a lista de espera da primeira opção de curso.

As universidades inscritas no Sisu também divulgam as listas de aprovados, em geral, nos próprios sites, sendo possível para o candidato também a consulta na instituição escolhida.

O que é a chamada regular?

Os resultados divulgados neste domingo se referem aos candidatos aprovados na chamada regular, ou seja, aqueles que foram selecionados por estarem dentro do número de vagas disponibilizadas para uma das opções de curso escolhidas, na modalidade concorrida, durante o período de inscrição.

Esses candidatos devem seguir os procedimentos para matrícula, que incluem a verificação e entrega da documentação exigida pela instituição de ensino para o curso escolhido e a modalidade na qual foi selecionado.

Relembre o cronograma do Sisu 2025

Matrícula ou registro acadêmico junto à instituição: 27 a 31 de janeiro .

. Manifestação de interesse na lista de espera: 26 a 31 de janeiro.

Como fazer a matrícula de candidatos aprovados no Sisu?

As matrículas do Sisu 2025 ocorrerão de 27 a 31 de janeiro. O candidato selecionado pelo Sisu deve consultar a universidade em que foi aprovado para verificar a disponibilidade de entrega da documentação para matrícula, bem como se o procedimento será de forma digital ou presencial.

Além disso, o estudante selecionado deve ter ciência dos períodos e horários estabelecidos para a entrega da documentação e para a realização dos demais procedimentos relacionados à matrícula.

Como entrar na lista de espera do Sisu?

Quem não for selecionado na chamada regular pode manifestar interesse em participar da Lista de Espera, que dá continuidade à ordem de classificação usada na chamada regular. Mas nesse processo são considerados somente os candidatos que se inscreveram para a lista de espera.

O estudante que não for selecionado em nenhuma das opções de curso indicada na inscrição poderá escolher uma das duas para participar da lista de espera. Assim:

Se o candidato for selecionado na 1ª opção de curso da chamada regular, não concorre mais na 2ª opção de curso, nem pode participar da lista de espera.

Se o candidato não for selecionado na 1ª opção de curso da chamada regular, mas for selecionado na 2ª opção, não pode participar da lista de espera.

Se o candidato não for selecionado na 1ª opção de curso, nem na 2ª opção de curso, ou seja, em nenhuma de suas opções de curso, poderá manifestar interesse em participar da lista de espera de uma única opção, dentre suas duas opções de curso.

Esta etapa deve seguir as orientações previstas no edital de cada instituição de ensino superior.