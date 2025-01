O Sistema de Seleção Unificado (Sisu) 2025 teve a lista final de aprovados em chamada regular divulgada pelo Ministério da Educação (MEC), na manhã desta segunda-feira (27).

A ferramenta de classificação usou as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 para que estudantes de todo o país pudessem concorrer a vagas ofertadas em instituições públicas de ensino superior, especialmente universidades e institutos federais.

Para este ano, as quatro instituições de ensino do Ceará que utilizam o Sisu 2025 para a entrada de novos alunos ofertaram, via editais, 14.650 vagas.

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) tem 6.022 vagas em 144 cursos superiores no Sisu 2025.

Legenda: Campus do IFCE de Itapipoca Foto: Divulgação/IFCE

Ao todo, participam 30 campi da entidade: alguns com vagas só no primeiro semestre, outros só no segundo, e outros nos dois semestres. São eles:

Acaraú

Acopiara

Aracati

Baturité

Boa Viagem

Camocim

Canindé

Caucaia

Cedro

Crateús

Crato

Fortaleza

Horizonte

Iguatu

Itapipoca

Jaguaribe

Jaguaruana

Juazeiro do Norte

Limoeiro do Norte

Maracanaú

Maranguape

Morada Nova

Paracuru

Pecém

Quixadá

Sobral

Tauá

Tianguá

Ubajara

Umirim

A primeira fase das matrículas ocorrerá ao longo desta semana, até sexta-feira (31).

> Confira aqui a lista de candidatos aprovados no IFCE, por curso e cidade.

Como entrar na lista de espera

A lista de espera pode ser utilizada pelas instituições de educação superior participantes, durante todo o ano, para preenchimento das vagas eventualmente não ocupadas na chamada regular.

O candidato que não for selecionado na chamada regular pode manifestar interesse em participar da lista de espera no período de 26 a 31 de janeiro, também pelo Portal Acesso Único.