A lista de aprovados no Sistema de Seleção Unificado (Sisu) 2025 foi divulgada pelo Ministério da Educação (MEC), na manhã desta segunda-feira (27). A ferramenta utilizou como base as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 para que estudantes de todo o país pudessem concorrer a vagas ofertadas em instituições públicas de ensino superior, especialmente universidades e institutos federais.

Para este ano, as quatro instituições de ensino do Ceará que utilizam o Sisu 2025 para o ingresso de novos alunos ofertaram 14.650 vagas.

A Universidade Federal do Ceará (UFC) forneceu 6.278 vagas em 107 cursos de graduação presencial nos campi de Fortaleza e em cidades do interior. A instituição lembra que as vagas ofertadas se referem a cursos cujas aulas começarão tanto no primeiro quanto no segundo semestre letivo.

Confira aqui a lista de candidatos aprovados na UFC.

A primeira fase das matrículas ocorrerá ao longo desta semana, até sexta-feira (31).

Lista de espera do Sisu 2025

A lista de espera pode ser utilizada pelas instituições de educação superior participantes, durante todo o ano, para preenchimento das vagas eventualmente não ocupadas na chamada regular.

O candidato que não for selecionado na chamada regular pode manifestar interesse em participar da lista de espera no período de 26 a 31 de janeiro, também pelo Portal Acesso Único.