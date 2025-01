O Ministério da Educação (MEC) divulgou, após um atraso, a lista de aprovados no Sistema de Seleção Unificado (Sisu) 2025 manhã desta segunda-feira (27). As informações são baseadas no sistema de dados que fornecem as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 para que estudantes concorrerem a vagas ofertadas em instituições públicas de ensino superior, especialmente universidades e institutos federais.

Para este ano, as quatro instituições de ensino do Ceará que utilizam o Sisu 2025 para o ingresso de novos alunos ofertaram 14.650 vagas.

Veja também Ceará Sisu 2025: veja lista de aprovados na UFC Ceará Sisu 2025: veja lista de aprovados na Unilab Ceará Sisu 2025: veja lista de aprovados no IFCE

Ao todo, a Universidade Federal do Cariri (UFCA) liberou 1.293 vagas em 26 cursos de graduação, ofertados em 4 dos 5 campi.

Os cursos da UFCA na modalidade Educação a Distância (EaD), vinculados ao Centro de Educação a Distância (Cead), com sede na cidade de Icó, não participam da seleção via Sisu.

Nesta edição, a universidade passou a ofertar três novos cursos no campus Juazeiro do Norte: arquivologia, museologia e engenharia de software – cada um deles com 50 vagas previstas.

Além desses, o curso de ciências contábeis teve o número de vagas duplicado de 50 para 100 vagas anualmente.

Legenda: Vista aérea do campus Juazeiro do Norte Foto: Dcom/UFCA/Divulgação

Os demais cursos ofertados nesta edição do Sisu na UFCA foram:

Campus Barbalha: medicina

Campus Brejo Santo: interdisciplinar em ciências naturais, biologia, física, matemática, química e pedagogia

Campus Crato: agronomia e medicina veterinária

Campus Juazeiro do Norte: administração, administração pública e gestão social, biblioteconomia, ciência da computação, design, engenharia civil, engenharia de materiais, filosofia bacharelado, filosofia licenciatura, jornalismo, letras-libras, matemática computacional e música

A primeira fase das matrículas ocorrerá ao longo desta semana, até sexta-feira (31).

Confira aqui a lista de candidatos aprovados na UFCA.

Lista de espera

A lista de espera pode ser utilizada pelas instituições de educação superior participantes, durante todo o ano, para preenchimento das vagas eventualmente não ocupadas na chamada regular.

O candidato que não for selecionado na chamada regular pode manifestar interesse em participar da lista de espera no período de 26 a 31 de janeiro, também pelo Portal Acesso Único.