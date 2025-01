Mais quatro açudes sangram e Ceará tem cinco reservatórios com volume máximo em 2025; veja locais

Cinco açudes atingiram o volume máximo e estão sangrando no Ceará, nesta segunda-feira (20), de acordo com monitoramento da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh). Até a última quinta-feira (16), apenas dois reservatórios estavam nessa condição: Forquilha, na cidade de mesmo nome, e Patos, em Sobral.

Já na sexta (17), o açude São Pedro de Timbaúba, em Miraíma, verteu. No sábado (18), o Caldeirões, em Saboeiro, se uniu à lista; e nesta segunda (20), o Arrebita, em Forquilha, e o Germinal, em Pacoti, também sangraram.

As barragens que estão com o máximo da capacidade preenchida, então, são Forquilha, São Pedro Timbaúba, Caldeirões, Arrebita e Germinal. O açude Patos perdeu água e está com 97,9% do volume.

Dos 157 açudes monitorados pela Cogerh, cinco estão sangrando, dois estão com capacidade acima de 90% preenchida (Patos e Jenipapo, na Meruoca) e outros 36 têm volume abaixo de 30%.

Entre estes últimos estão o maior do Estado, Castanhão, com 27,3% do volume; e Figueiredo, quinto maior do Ceará, com 28,4%, ambos no município de Alto Santo, no Vale do Jaguaribe.

A capacidade total dos reservatórios cearenses está 43,51% preenchida, nesta segunda-feira (20), conforme os dados da Cogerh.

Previsão do tempo para o Ceará

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) aponta condições de instabilidade atmosférica favoráveis a precipitações em todas as macrorregiões do Ceará, até a quarta-feira (22).

Para hoje, esperam-se chuvas em todas as macrorregiões, com precipitação de intensidade variando de fraca a moderada, ocasionalmente forte na Ibiapaba no período da tarde e noite, e no Cariri no período do final da noite. Nas demais macrorregiões, as precipitações devem ocorrer de forma isolada, com intensidade variando de fraca a moderada.

Para terça-feira, pode haver chuva com intensidade variando de moderada a forte na madrugada, na região do Cariri. Nas demais regiões, os acumulados de chuva devem diminuir, ficando de forma isolada ao longo dos períodos do dia.

Na quarta, esperam-se áreas de instabilidade na área litorânea; elas devem se formar sobre o oceano e avançar para a costa.