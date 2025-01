Duas cobras mexicanas avaliadas em R$ 14 mil são apreendidas no Aeroporto de Fortaleza

Duas cobras popularmente conhecidas por Cobra-real mexicana preta (Lampropeltis Getula Nigrita) foram apreendidas dentro de encomenda postal durante operação de rotina da Receita Federal no Terminal de Cargas do Aeroporto de Fortaleza, nesta quinta-feira (23).

Conforme a RF, os animais estavam escondidos no meio de pedras de argila. A encomenda saiu de Governador Mangabeira (BA) com destino a Juazeiro do Norte (CE) e foi identificada por meio de técnicas de análise de risco.

Os animais foram entregues ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para providências quanto à apuração de responsabilidades e devolução dos animais à sua origem.

Segundo a Receita Federal, um exemplar da cobra-real mexicana preta é avaliada em cerca de R$ 7 mil no comércio regular.

A espécie ocupa áreas rochosas e locais com vegetação em várias regiões do deserto de Sonora, noroeste de Sinaloa, México e pequenas partes do Arizona.

Anteriormente, a RF divulgou que as serpentes eram mambas-negras, uma espécie peçonhenta com veneno letal e encontrada na África do Sul, Quênia, Moçambique e Angola. No entanto, o próprio órgão corrigiu a informação, citando um laudo veterinário.

Conheça a espécie

Legenda: A Lampropeltis Getula Nigrita é uma cobra não venenosa Foto: Divulgação/Receita Federal

A Lampropeltis Getula Nigrita é uma cobra não venenosa que pode ser encontrada na América Central. É uma boa opção para quem quer ter um animal de estimação dócil e charmoso.



Características

Corpo esguio e elegante

Pode atingir até 1,2 metros de comprimento

Coloração que varia entre preto, branco, vermelho e amarelo

Alimenta-se principalmente de roedores

Para o bem-estar do animal, é necessário um terrário espaçoso com temperatura e umidade controladas.