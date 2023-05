Elmano de Freitas receberá deputados federais a partir de junho

A partir do próximo mês, o governador Elmano de Freitas (PT) deve receber os deputados federais do Ceará para conversas individuais. Os encontros ocorrem após uma sequência de reuniões com deputados estaduais.

Nas audiências realizadas até agora, o chefe do Executivo estadual ouviu dos deputados demandas sobre projetos e obras que ficaram pendentes dos governos anteriores. Conforme informou no mês passado o colunista Inácio Aguiar, a expectativa é de que em agosto o governador faça um ciclo de encontros com prefeitos.

Acompanhando o petista na entrega de obras do Hospital Infantil Albert Sabin, o coordenador da bancada do Ceará, deputado federal Eduardo Bismarck (PDT), comentou sobre a expectativa da conversa com o governador.

“Já tivemos a sinalização por parte do Governo do Estado de que ele irá receber os deputados federais em seu gabinete”, disse.

Segundo o pedetista, a bancada planeja pedir ao gestor uma visita às obras do Hospital da Uece, principal destino das emendas de bancada dos parlamentares há três anos.

Eduardo Bismarck (PDT) Coordenador da bancada do Ceará na Câmara dos Deputados “Temos uma agenda prioritária que é a visita às obras do Hospital da Uece. Os deputados vêm aportando, desde 2019, recursos volumosos da bancada para construção do Hospital, que será um dos maiores equipamentos públicos do Norte-Nordeste, como sempre disse o ministro Camilo Santana quando era governador”

“Acredito que o governador Elmano vai querer seguir nessa mesma linha, mas também queremos saber onde mais podemos contribuir”, concluiu.

Emendas de bancada

Desde 2019, a destinação dos recursos milionários tem gerado polêmica, dividindo a bancada do Ceará na Câmara dos Deputados. Isso porque o então governador Camilo Santana anualmente requeria que metade do montante fosse destinado às obras da unidade de saúde.

Contudo, a oposição e até parte da base aliada se mostraram resistentes ao acordo proposto pelo governador. Em meio ao impasse, o destino das emendas do Ceará vem, ano a ano, sendo decidido no prazo limite imposto pelo Legislativo Federal.

