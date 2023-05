Elmano prioriza aliados, mas quer receber todos os deputados estaduais neste mês; veja lista

O governador Elmano de Freitas está tentando pisar no acelerador ao entrar no quinto mês de seu governo. Nos bastidores, as lamentações de aliados por conta da demora em indicações e lentidão na liberação de recursos, aos poucos vão diminuindo à medida em que o chefe do Executivo recebe os deputados estaduais.

Desde o dia 20 de abril, apurou esta coluna, 26 parlamentares já se reuniram individualmente com o governador para liberar pleitos dos parlamentares e de prefeitos aliados. A maioria deles diz respeito à liberação de recursos para obras que vêm ainda dos governos anteriores.

As listas de pendências são levadas ao governador de todo jeito, até mesmo em folhas de papel escritas à mão. À rigor, não tem saído tudo que é pedido, mas uma fatia suficiente para acalmar as cobranças iniciais para resolução dos impasses.

Além de acalentar os deputados estaduais da base, que têm prestado um apoio quase religioso a Elmano no Legislativo, o governador tenta mostrar diálogo ao receber também o pleito dos opositores.

Do outro lado da linha, o alívio vem também para os prefeitos. Pressionados por quedas nas receitas e elevação de despesas obrigatórias como o aumento do piso salarial dos professores e a implementação do piso da enfermagem, os gestores estaduais arrancam os cabelos para ter o que mostrar ao fim do ano que antecede a eleição 2024.

A liberação dos recursos, inclusive, apurou esta coluna, já começaram a ser liberados.

A determinação do governador, segundo o líder do governo na Casa, deputado Romeu Aldigueri (PDT) é receber todos os parlamentares. “Elmano é um governador do diálogo. Está ouvindo a todos independentemente de serem base ou oposição”.

A tendência é que ainda em maio esteja concluída a primeira rodada de conversa com os parlamentares.

Deputados já recebidos

PT Fernando Santana

Larissa Gaspar

De Assis Diniz

Julio César

Nizo Costa

Messias

Juliana Lucena PDT Romeu Aldigueri

Jeova Mota

Osmar Baquit

Lia Gomes

Guilherme Landim

Antônio Granja

Oriel Nunes MDB Danniel Oliveira

Davi do Raimundão

Agenor Neto PP João Jaime

Zezinho Albuquerque

Leonardo Pinheiro

Almir Bié PCdoB Alysson Aguiar Cidadania Luana Ribeiro PMN Luciníldo Frota Avante Stuart Castro Psol Renato Roseno