Com foco em emendas, Elmano reúne bancada federal para café da manhã e visita ao Hospital da Uece

O governador Elmano de Freitas (PT) deve receber, no próximo dia 9 de outubro, os deputados federais e senadores cearenses para café da manhã no Palácio da Abolição. No mesmo dia, eles devem visitar as instalações do Hospital da Universidade Estadual do Ceará (Uece).

A principal meta do encontro, segundo o assessor especial da Casa Civil do Governo do Ceará, Nelson Martins (PT), é agradecer os parlamentares pelos recursos enviados para a concretização das obras.

Nos últimos anos, deputados e senadores destinaram parte dos recursos das emendas de bancada para a construção e implementação da unidade hospitalar.

O encontro entre o governador e os parlamentares federais ocorre também no meio do prazo para a definição sobre o envio das emendas de bancada no Orçamento de 2024.

O bloco tem cerca de R$ 465 milhões para indicar até o dia 20 de outubro. Martins lembra que "tradicionalmente" metade do valor das emendas vai para o Governo do Ceará, mas pontua que o governador Elmano quer deixar os parlamentares "muito livres" para fazerem a definição quanto ao envio dos recursos.

Emendas de bancada

Nos últimos dois anos, o Ceará teve uma das últimas bancadas a definir o destino dos recursos das emendas. Em 2022, o impasse em torno das emendas do Ceará e de Minas Gerais chegou a adiar o prazo de indicação.

Em 2023, os parlamentares cearenses organizaram cronograma de visitas a equipamentos para fazer as definições. Na próxima segunda-feira (2), por exemplo, eles devem visitar a Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza — equipamento que já tinha sido apontado como prioritário para estes recursos.

A Santa Casa, inclusive, suspendeu, no início de setembro, a realização das cirurgias diárias. O motivo é a dívida com a Cooperativa dos Médicos Anestesiologistas do Ceará (Coopanest). Devido à falta de pagamento, a entidade informou, ao fim de de agosto, que não prestaria mais o serviço de anestesias.

Reunião com deputados federais

Além da reunião com toda a bancada federal, Elmano tem recebido cada deputado federal individualmente. Neste sábado (30), mais nove parlamentares devem ter reunião com o governador no Palácio da Abolição.

Entre os que devem ser recebidos, estão Eunício Oliveira (MDB), Idilvan Alencar (PDT), Luiz Gastão (PSD) e Dr. Jaziel (PL). Segundo Martins, todos os parlamentares tanto da base aliada como da oposição foram convidados.

Antes de viajar para a China, Elmano já havia recebido deputados federais. No dia 2 de setembro, nove parlamentares se reuniram com o governador. A meta é, ainda em outubro, receber todos os parlamentares federais. Também no próximo mês devem terminar a rodada de encontro com prefeitos cearenses. Até o momento, 165 gestores municipais foram recebidos pelo governador.