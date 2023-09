Elmano começa a receber deputados federais para debater prioridades do Ceará

O governador Elmano de Freitas (PT) inicia, neste sábado (2), uma rodada de reuniões com os deputado federais cearenses para debater demandas de interesse do Estado no Congresso Nacional.

De acordo com o deputado federal licenciado Eduardo Bismarck (PDT), o objetivo é ouvir as prioridades do governador a serem pleiteadas em Brasília. Um dos temas de interesse de Elmano é a regulamentação da produção de hidrogênio verde no Brasil, para que empresas que firmaram memorando com o Ceará tenham segurança jurídica para se instalarem. A distribuição das emendas de bancada e individuais também deve ser abordada.

"Vou como coordenador, ouvir o governador suas prioridades junto ao Governo Federal e no que diz respeito ao apoio que a bancada pode dar a esses projetos. Se ele ainda precisa de verba para (o Hospital Universitário da) Uece ou se tem projetos novos, para que possamos compartilhar internamente", destacou Bismarck.

As reuniões com a bancada federal ocorrem após o governador ter recebido, em agosto, prefeitos cearenses para ouvir as demandas e prioridades dos municípios.