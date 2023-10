Governador pede apoio a deputados federais na compra de equipamentos do Hospital Universitário

O governador Elmano de Freitas (PT) está reunido nesta manhã de segunda-feira (9), no Palácio da Abolição, sede do governo do Estado, com a bancada federal cearense. O objetivo do encontro é buscar recursos para a fase de urbanização e compra de equipamentos para o Hospital Universitário da UECE, que vai atender a Região Metropolitana de Fortaleza.