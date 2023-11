Dia de Finados: confira programação e horário das missas na Região Metropolitana

A Igreja Católica celebra, nesta quinta-feira (2), o Dia de Finados. Segundo a Arquidiocese de Fortaleza, todas as 148 paróquias e áreas pastorais vinculadas à entidade terão atividades religiosas especiais na data, como missas nos templos e nos cemitérios e a tradicional recitação do Ofício das Almas.

A programação começa às 7h30min, no subsolo da Catedral Metropolitana, no Centro, com eucaristia presidida pelo administrador apostólico da Capital, dom José Antônio Aparecido Tosi Marques. No espaço, chamado 'Capela da Ressurreição', estão restos mortais de alguns arcebispos e padres da Cidade.

A Comunidade Católica Shalom também prepara uma programação especial, com início às 8 horas. Segundo a comunidade, 600 missionários serão divididos em grupos para estar em 23 cemitérios de Fortaleza e Região Metropolitana e apresentar às pessoas "uma palavra de esperança, oração e intercessão". Em alguns dos espaços, também serão celebradas missas e realizados momentos de intercessão e oração do Terço Mariano e do Terço da Misericórdia. "Queremos anunciar que Cristo é a esperança por sobre a morte, porque Ele próprio venceu a morte e ressuscitou, e nós também seguiremos esse caminho", explica o padre Antônio Furtado.

Confira a programação da Comunidade Shalom

Cemitérios que receberão missionários do grupo:

Cemitério São José (Parangaba)

Cemitério Parque Bom Jardim

Cemitério Parque da Paz (Passaré)

Cemitério Municipal de Maranguape

Cemitério Jardim Metropolitano (Eusébio)

Cemitério Municipal de Aquiraz

Cemitério Municipal de Pindoretama

Cemitério de Messejana

Cemitério de Ancuri

Cemitério Público Santo Antônio (Antonio Bezerra)

Cemitério São João Batista (Centro)

Cemitério de Antônio Bezerra

Cemitério Municipal de Caucaia

Cemitério Parque da Saudade (Caucaia)

Cemitério Municipal de Canindé

Cemitério São Vicente de Paula (Mucuripe)

Cemitério Municipal de Pacajus

Cemitério Municipal de Horizonte

Cemitério de Barreira

Cemitério Municipal de Redenção

Cemitério de Antônio Diogo

Cemitério de Aracoiaba

Cemitério de São Francisco (Água Verde)

Programação de missas

Cemitério Parque da Saudade

10h: Santa Missa com Padre Antônio Furtado

16h: Santa Missa com Padre Guto

Shalom da Paz

16h: Terço dos 100 Réquiens

18h: Santa Missa com Padre Antônio Furtado

Programação do Dia de Finados

Fortaleza

Paróquia São José, Catedral Metropolitana

7h30 e 12h: Capela da Ressurreição com dom José Antônio e às 12h, Catedral

8h e 17h: São Pedro (Praia de Iracema)

7h e 17h30: Capela da Prainha

Cemitério São João Batista

7h, 9h, 10h: Missas presididas por dom José Antônio

10h: Tríduo das Almas

12h, 14h e 16h: Missas

Paróquia Santíssima Trindade, José Walter

8h: Matriz

Paróquia São Francisco Xavier, Conjunto Esperança

7h: Fluminense e Planalto Vitória

9h: Apolo XI e Recanto

12h: Matriz

17h: Presidente Vargas e Marrocos

19h: Parque Santa Rosa e Matriz

Paróquia Nossa Senhora de Fátima, Fátima

7h, 9h, 12h 17h e 19h: Matriz

Paróquia Nossa Senhora da Saúde, Mucuripe

7h, 8h30 e 17h: Matriz

18h30: Capela São Pedro (Beira Mar)

Paróquia Nossa Senhora Aparecida, Montese

7h, 17h e 19h: Matriz

7h e 19h: Vitórias

17h: Perpétuo Socorro

19h: Guadalupe

Paróquia Senhor do Bonfim, Monte Castelo

7h: Capela Mãe Rainha

8h: Capela Santa Teresinha

8h e 17h: Matriz

Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, Ellery

18h: Matriz

Paróquia Santa Paula Frassinetti, Granja Lisboa

7h: Matriz

8h: Capela São Sebastião

17h: Capela Sagrada Família

8h, 10h, 12h e 14h: Cemitério Bom Jardim

Paróquia São Francisco de Assis, Dias Macedo

8h: Matriz

19h: Capela Santa Teresinha

Paróquia São Francisco de Assis, Canindezinho

7h: Matriz

Paróquia Cristo Rei, Aldeota

6h30 e 17h: Matriz

Paróquia Nossa Senhora das Graças, Pirambu

7h e 19h: Matriz

Paróquia Nossa Senhora da Piedade, Joaquim Távora

7h, 17h e 19h: Matriz

Paróquia Imaculada Conceição e São João XXIII, Jóquei Clube

7h: Matriz

Paróquia Nossa Senhora de Salette, Bela Vista

8h e 18h30: Matriz

Paróquia São Raimundo Nonato, Rodolfo Teófilo

6h, 9h e 17h: Matriz

Paróquia Bom Jesus dos Aflitos, Parangaba

7h e 18h: Matriz

8h e 16h: Cemitério de Parangaba

Paróquia São Pio X, Pan Americano

8h e 19h: Matriz

Paróquia Nossa Senhora de Fátima, Genibaú

7h: Matriz e Capela São Francisco de Assis

9h: Capela Nossa Senhora Aparecida

17h: Capela Santa Luzia e Capela São Francisco das Chagas

19h: Matriz e Capela Santa Teresinha

Paróquia São José, Vila Pery

7h: Matriz e Capela São Judas Tadeu

19h: Capela São José Operário

Paróquia Santa Cecília, Bom Jardim

19h: Matriz

Paróquia Nossa Senhora da Paz, Aldeota

8h, 11h, 16h, 18h e 20h: Matriz

Paróquia Imaculado Coração de Maria, Henrique Jorge

7h: Matriz

8h: Capela Santa Luzia

17h: Capela São João Bosco e Capela São Francisco

17h30: Capela Nossa Senhora Aparecida

19h: Matriz, Capela São Luís Gonzaga, Capela Santa Teresinha e Capela São Vicente

Paróquia Mãe Santíssima, Parque Dois Irmãos

8h: Capela Nossa Senhora das Graças e Capela Menino Jesus de Praga

10h: Capela São Francisco (Jardim União)

19h: Matriz, Capela São pedro Julião Eymard e Capela Santo Expedito

Paróquia Nossa Senhora Mãe dos Pobres, Tancredo Neves

6h30: Capela Nossa Senhora Aparecida (Jardim das Oliveiras)

8h: Capela São Francisco Xavier (Parque Manibura)

19h: Matriz

Paróquia São João Eudes, Engenheiro Luciano Cavalcante

7h e 19h: Matriz

Paróquia Nossa Senhora do Sagrado Coração, Aerolândia

18h: Matriz

Paróquia São João Paulo II, Guajeru

8h15: Matriz

Área Pastoral Nossa Senhora do Brasil, Messejana

9h e 18h: Matriz

Paróquia Sagrado Coração de Jesus e Santa Luzia, Pedras

8h: Cemitério do Ancuri

17h30: Matriz

19h: Igreja Santa Luzia

Paróquia Nossa Senhora das Graças, Manoel Sátiro

17h: Capela Sagrado Coração de Jesus (Parque São José)

19h – Matriz

Paróquia Santo Antônio de Pádua, Maraponga

7h: Matriz

19h: Matriz e Capela Santa Rita de Cássia

Paróquia São Diogo, Cajazeiras

7h30 e 19h: Santuário Mãe da Divina Providência

Paróquia São José, Passaré

8h: Matriz

19h: Capela Nossa Senhora da Consolação

Paróquia Nossa Senhora da Glória, Cidade dos Funcionários

7h, 11h, 17h e 19h: Matriz

Paróquia Nossa Senhora da Conceição, Messejana

7h: Matriz

9h e 16h: Cemitério de Messejana

Paróquia São José, Sapiranga

9h: Capela São Sebastião

19h: Centro de Pastoral e Capela Mãe Rainha

Paróquia São Francisco de Assis, Jacarecanga

8h: Capela Santa Edwiges (Avenida Leste-Oeste) e Capela Bom Pastor

16h: Capela Santa Edwiges

17h30: Capela Nossa Senhora dos Navegantes

18h: Lar de Fátima

19h: Capela Santa Edwiges

Paróquia Santa Luzia, Meireles

8h e 17h: Matriz

Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Alto Alegre

9h: Capela Nossa Senhora Aparecida e Capela São Sebastião

17h: Matriz

Paróquia Nossa Senhora do Carmo, Centro

8h: Capela Medianeira e Matriz

14h: Ofício das Almas

15h: Terço da Misericórdia

17h: Matriz

Paróquia Nossa Senhora de Nazaré, Montese

6h30, 8h e 11h: Matriz

Paróquia São Benedito – Santuário Arquidiocesano de Adoração, Centro

17h: Matriz

Santuário Sagrado Coração de Jesus, Centro

7h e 16h: Santuário

Paróquia São Francisco de Assis, Vila Velha

6h30: Capela Santa Edwiges

8h: Matriz

Paróquia São José, Lagoa Redonda

7h e 19h: Matriz

9h: Capela Nossa Senhora de Fátima

Paróquia Cristo Redentor, Cristo Redentor

7h e 19h: Matriz e Capela Nossa Senhora Aparecida

8h: Capela Cura D’Ars, Capela Santo Antônio e Capela Sagrada Família de Nazaré

Paróquia Santo Afonso de Ligório, Parquelândia

7h e 18h: Matriz

Paróquia Santo Antônio de Pádua, Granja Portugal

7h e 19h: Matriz

9h: Capela Nossa Senhora Aparecida

19h: Capela Nossa Senhora de Fátima

Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, Dunas

18h30: Matriz

Paróquia Nossa Senhora dos Remédios, Benfica

7h e 17h: Matriz

19h: Capela São José Operário

Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Mondubim

7h: Matriz

19h: Comunidade São Roque e Comunidade Sant’Ana e São Joaquim

Paróquia Nossa Senhora Aparecida, Praia do Futuro

7h30: Capela Nossa Senhora de Fátima

9h: Capela São Francisco

9h, 17h e 19h: Matriz

Paróquia São Pedro, Barra do Ceará

7h: Capela Nossa Senhora de Fátima

7h30: Capela Nossa Senhora das Graças

9h: Capela São Francisco

19h: Matriz

Paróquia São Francisco de Assis, Quintino Cunha

6h30: Matriz e Capela Nossa Senhora das Graças

8h: Capela Menino Deus

8h30: Capela Nossa Senhora de Fátima (Boatan)

19h: Matriz e Capela Nossa Senhora das Graças

Paróquia Jesus, Maria e José, Vila União

8h e 17h30: Matriz

Paróquia Jesus, Maria, José, Antônio Bezerra

7h: Cemitério Santo Antônio

19h: Matriz e Capela São Francisco das Chagas

Paróquia São João Batista, Tauape

7h, 8h30 e 17h30: Matriz

18h30: Capela Sagrada Família

Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Carlito Pamplona

19h: Matriz

Paróquia São Vicente de Paulo, Dionísio Torres

6h30, 11h30 e 17h30: Matriz

Paróquia Santo Antônio, Jardim Iracema

6h30: Capela Nossa Senhora de Fátima

8h e 19h: Matriz

18h: Capela Nossa Senhora das Graças e Capela Nossa Senhora da Conceição

Paróquia Nossa Senhora da Conceição, Conjunto Ceará

7h e 17h: Matriz

Paróquia São Pedro e São Paulo, Jardim Guanabara

7h30: Matriz

9h: Capela São Judas e Capela Rainha da Paz

17h: Capela Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e Capela Nossa Senhora Aparecida

19h: Matriz e Capela São José

Paróquia-Santuário Nossa Senhora da Assunção, Vila Velha

18h: Matriz

Paróquia Santo Antônio de Pádua, Planalto Pici

17h: Capela São Domingos Sávio e Capela São Francisco

19h: Matriz e Capela São José

Paróquia Nossa Senhora das Graças, Parque Santa Maria

19h: Matriz

Paróquia Nossa Senhora de Fátima, Álvaro Weyne

19h: Matriz

Paróquia Nossa Senhora Mãe da Igreja, Padre Andrade

6h30: Capela do Colégio Santa Isabel

7h: Matriz e Capela Nossa Senhora de Lourdes

17h: Matriz e Capela Nossa Senhora de Lourdes

Paróquia São João Batista, Parque Santo Amaro

8h: Matriz

Paróquia São Francisco de Assis, Conjunto Palmeiras

18h: Matriz

Paróquia São José, Papicu

7h: Capela Menino Jesus de Praga

8h e 18h: Matriz

Paróquia Nossa Senhora das Dores, Otávio Bonfim

6h30 e 18h30: Matriz

Paróquia São Gerardo Majella, São Gerardo

8h e 17h30

Paróquia Divino Espírito Santo, Cidade 2000

8h e 19h: Matriz

Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus, Vicente Pinzon

8h: Capela São José

19h: Matriz

São Gonçalo do Amarante

Paróquia Nossa Senhora do Carmo, Croatá

19h: Matriz

Paróquia São Gonçalo do Amarante, Centro

6h: Salgado Moreiras e Curral Grande

8h: Matriz

Paróquia São Luís Gonzaga, Pecém

7h: Salão de velório, ao lado do cemitério do Pecém

9h: Capela São Francisco (Taíba)

16h30: Capela Nossa Senhora da Soledade (Siupé)

19h: Matriz

Caucaia

Paróquia Sagrado Coração de Jesus, Nova Metrópole, Caucaia

7h e 19h: Matriz

Paróquia Santa Clara de Assis, Conjunto Metropolitano

7h e 19h: Matriz

17h: Capela São Miguel

Paróquia São Geraldo Majella, Planalto Caucaia

7h: Matriz

17h: Cemitério de Caucaia sede e Matriz

19h: Capela Cristo Rei

Paróquia Santo Antônio, Capuan

6h30: Matriz

8h: Cemitério do Boqueirão

10h30: Capela de Catuana

17h: Capela do Sítios Novos

Paróquia São José Operário, Araturi

7h: Matriz

Paróquia Nossa Senhora da Imaculada Conceição, Taquara

7h: Matriz

9h: Capela Santa Ana (Tucunduba)

Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus, Marechal Rondon

7h: Capela Nossa Senhora de Fátima

18h: Matriz

Paróquia Nossa Senhora dos Prazeres, Centro

6h e 19h: Matriz

6h30: Convento das Irmãs Cordimarianas e Cemitério do Caranguejo

9h: Comunidade Santa Maria Goretti (Lagoa Salgada)

17h: Comunidade São Francisco (Córrego do Alexandre)

17h30: Comunidade São Sebastião (Garrote)

18h30: Comunidade Santo Expedito (Planalto Cauípe)

19h: Comunidade Nossa Senhora de Fátima (Grilo)

Paróquia São Vicente de Paulo, Tabapuá

7h: Matriz e Capela Imaculada Conceição

9h: Capela São Francisco de Assis e Capela São Luís Orione

Paróquia Nossa Senhora das Graças, Parque Potira

7h e 19h: Matriz

8h: Capela São Francisco

19h: Capela Santa Luzia

Paróquia São Miguel Arcanjo, Parque Albano

7h: Capela São Miguel Arcanjo 1 e Comunidade Sagrado Coração de Jesus

9h: Comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

17h: Capela São Francisco de Assis

18h: Ofício da Almas (Matriz)

19h: Matriz

Paróquia Nossa Senhora das Graças e São Pedro, Tabuba

19h: Matriz

Maracanaú

Paróquia São João Batista, Jaçanaú

7h: Matriz

17h: Capela Santa Luzia

19h: Matriz e Capela Santa Rita de Cássia

Paróquia Nossa Senhora da Conceição, Pajuçara

7h e 17h: Cemitério Nossa Senhora da Conceição (Pajuçara)

9h: Capela São Sebastião

Paróquia São José, Centro

6h30: Capela Santo Antônio (Colônia)

7h: Matriz e Capela São Pedro e São Paulo (Olho d’Água)

9h: Capela Divino Espírito Santo (Residencial)

10h30: Cemitério Alto da Mangueira

17h: Capela Nossa Senhora das Dores (Novo Maracanaú) e Cemitério Anjo da Guarda

18h: Matriz

18h30: Capela Santa Elisabete (Horto)

Paróquia Menino Jesus, Conjunto Industrial

9h: Capela Santo Antônio

17h: Capela São João Batista e Capela Imaculada Conceição

19h: Matriz e Capela São Luís Gonzaga

Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Jereissati I

19h: Matriz e Capela São Judas Tadeu (Timbó)

Paróquia São João Paulo II, Acaracuzinho

7h: Capela Nossa Senhora de Fátima

17h: Capela Nossa Senhora Aparecida

19h: Matriz

Canindé

Paróquia-Santuário São Francisco das Chagas, Centro

5h: Cemitério São Miguel

6h: Quadra da Gruta e Mosteiro do Santíssimo Sacramento

8h: Igreja das Dores

9h: Quadra da Gruta

10h: Igreja das Dores

16h: Quadra da Gruta

18h: Cemitério São Miguel

Área Pastoral São Pedro, Alto Guaramiranga

9h: Comunidade Esperança

17h: Comunidade Vila Campos

19h: Matriz

Área Pastoral Santo Antônio, Caiçara

7h: Comunidade Serra Branca

10h: Comunidade Santana da Cal

17h: Comunidade Vila Nova

19h: Matriz

Paróquia São José, Bela Vista

7h e 19h: Matriz

Caridade

Paróquia Santo Antônio, Centro

9h: Capela São Domingos (São Domingos)

17h: Matriz

Paróquia Nossa Senhora das Dores, Campos Belos

6h: Cemitério Bom Sucesso (Comunidade Bom Sucesso)

8h: Cemitério São Miguel (Campos Belos)

17h: Matriz

Paramoti

Paróquia Senhora Santana, Centro

7h: Quadra ao lado do cemitério municipal

10h: Cemitério da Piedade

16h30: Cemitério do Oriente

19h: Matriz

Eusébio

Paróquia Santana e São Joaquim, Centro

7h, 12h e 17h30: Matriz

Paróquia São Francisco de Assis, Mangabeira

7h: Matriz

10h30: Comunidade do Timbú

16h: Comunidade da Precabura

17h30: Comunidade do Cararu

19h: Comunidade do Encantada

Mulungu

Paróquia São Sebastião, Centro

8h: Matriz

17h: Cemitério Municipal de Mulungu

Pacoti

Paróquia Nossa Senhora da Conceição, Centro

8h e 18h: Matriz

Palmácia

Paróquia São Francisco de Assis, Centro

7h e 19h: Matriz

7h: Capela São José (Comunidade de Gado dos Ferros)

Barreira

Paróquia São Pedro, Centro

17h: Capela Nossa Senhora das Graças (Carnaúba)

19h: Matriz

Redenção

Paróquia Nossa Senhora da Conceição, Centro

7h e 19h: Matriz

17h: Barra Nova e Guassi

19h: Manoel Dias

Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, Antônio Diogo

6h30: Matriz

8h: Capela Nossa Senhora da Conceição (Colônia)

17h: Capela São José (Currais I)

19h: Capela São Miguel (Conjunto Novo)

Aracoiaba

Paróquia Nossa Senhora da Conceição, Centro

8h: Matriz

Paróquia Nossa Senhora das Graças, Ideal

17h: Capela de Vazantes

19h: Matriz

Aratuba

Paróquia São Francisco de Paula, Centro

8h e 10h: Capela São Miguel (Cemitério)

8h: Comunidade Targinos

Acarape

Paróquia São João Batista, Centro

7h: Cemitério

18h: Matriz

19h: Carro Atolado

Baturité

Paróquia Nossa Senhora da Palma, Centro

8h e 12h: Matriz

Paróquia Cristo Rei, Putiú

7h e 19h: Matriz

17h30: Igreja dos Arcanjos e Capela da Boa Vista

Guaramiranga

Paróquia Nossa Senhora da Conceição, Centro

9h: Comunidade de Pernambuquinho

17h: Cemitério Municipal de Guaramiranga

Pacajus

Paróquia Nossa Senhora da Conceição, Centro

7h e 18h: Matriz

Paróquia Nossa Senhora de Fátima, Lagoa Seca

7h e 19h: Matriz

Aquiraz

Paróquia São José de Ribamar, Centro

8h e 18h: Matriz

Paróquia São Francisco de Assis, Tapera

6h e 19h: Matriz

7h: Iguape

9h: Aroeira

Cascavel

Paróquia Nossa Senhora da Conceição, Centro

6h, 8h e 17h: Em frente ao cemitério municipal

Paróquia Nossa Senhora da Saúde, Caponga

7h: Cemitério da Caponga

19h: Matriz

Paróquia Nossa Senhora da Conceição, Guanacés

7h e 19h: Matriz

Paróquia São Luís Gonzaga, Pitombeiras

8h e 17h: Açude São José

Paróquia São José, Alto Luminoso

18h: Matriz

Paróquia São João Batista, Jacarecoara

7h: Ofício das Almas no cemitério de Jacarecoara

9h: Capela Nossa Senhora dos Navegantes (Barra Nova)

17h: Capela São Sebastião (Mangabeira)

19h: Matriz

Chorozinho

Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus

8h: Cemitério Alto da Paz

9h30: Comunidade de Timbaúba dos Marinheiros

17h: Comunidade Campestre 2

17h15: Capela do Santíssimo

19h: Lagoa dos Martins e Comunidade Patos dos Liberados

Pindoretama

Paróquia Nossa Senhora das Graças, Centro

7h: Matriz e Pratiús II

10h: Sítio Ema e Caponga da Bernarda

Área Pastoral São Pedro e São Paulo, Capim de Roça

7h: Comunidade Preaoca

19h: Matriz

Beberibe

Paróquia Jesus, Maria, José, Centro

6h: Cemitério municipal e comunidade Córrego do Moreira

8h: Cemitério Serra do Félix

19h: Matriz e Comunidade Sítio Anofre

Paróquia Nossa Senhora da Penha, Sucatinga

8h: Matriz

Paróquia Bom Jesus dos Navegantes, Parajuru

19h: Matriz

Horizonte

Paróquia São João Batista, Centro

6h e 7h30: Cemitério São João Batista

18h: Matriz

Catolé

6h: Cemitério de Serpa

19h: Capela Nossa Senhora de Fátima

Cemitério Amor e Paz

8h e 16h

Paróquia São José, Dourado

19h: Matriz

Maranguape

Paróquia Nossa Senhora da Conceição, Tabatinga

7h e 19h: Matriz

Paróquia Nossa Senhora da Penha, Centro

7h e 19h: Matriz

7h e 17h: Cemitério Municipal de Maranguape

Paróquia São Miguel Arcanjo, Itapebuçu

5h: Cemitério de Itapebuçu

7h: Capela da Vila - Serra do Lagedo

10h: Capela do Cajueiro

10h: Capela da Lagoa do Juvenal

17h: Cemitério do Amanari

17h: Matriz

19h: Missa na Capela do São João do Amanari

Morada Nova

Paróquia São João Batista, Aruaru

7h e 19h: Matriz

Pacatuba

Paróquia São Francisco das Chagas, Jereissati II

7h e 19h: Matriz

8h30: Capela Nossa Senhora de Fátima

Paróquia Nossa Senhora da Imaculada Conceição, Pavuna

19h: Matriz

Paróquia Nossa Senhora da Conceição, Centro

7h: Capela do Alto São João

17h: Capela de São Luís

19h: Matriz

Guaiúba

Paróquia Jesus, Maria, José, Centro

6h e 18h: Cemitério Municipal de Guaiúba

Área Pastoral São Francisco de Assis, Água Verde

8h: Matriz

10h: Capela São José (Itacima)

Itaitinga

Paróquia Santo Antônio, Centro

8h: Matriz e Gereraú

19h: Matriz e Jabuti (Km 20)

Ocara

Paróquia Sagrada Família, Centro

17h: Ofício das Almas (Cemitério Pai Dodó)

18h: Cemitério Pai Dodó