Veja programação dos cemitérios públicos para o Dia de Finados em Fortaleza

A Prefeitura de Fortaleza divulgou a programação completa dos cemitérios públicos para o Dia de Finados, que ocorre nesta quinta-feira, 2 de novembro. A expectativa é que os cemitérios Parque Bom Jardim (Bom Jardim), São José (Parangaba), Santo Antônio (Antônio Bezerra), São Vicente de Paula (Mucuripe) e Messejana recebam mais de 20 mil visitantes.

Veja também

No maior cemitério público de Fortaleza, o Parque Bom Jardim, haverá oito missas, sendo três da Igreja Católica Apostólica Brasileira (às 8h, 10h e 12h) e cinco da Igreja Católica Apostólica Romana (às 8h, 10h, 12h, 14h e 16h). O local funcionará das 7h às 17h.

Já o Cemitério São José, conhecido popularmente como Cemitério da Parangaba, funcionará das 7h às 18h. Durante o feriado, a Paróquia Bom Jesus dos Aflitos, da Igreja Católica Apostólica Romana, celebrará três missas no espaço: às 8h, às 10h e às 16h.

Na Messejana, o cemitério público também estará aberto para visitação das 7h às 17h. Durante o dia serão celebradas duas missas pela Igreja Católica (às 7h e às 16h). Já o Cemitério Santo Antônio vai funcionar das 6h às 17h. Na data, será celebrada uma missa pela Igreja Católica, às 7h.

O Cemitério São Vicente de Paula, mais conhecido como Cemitério do Mucuripe, abrirá os portões às 5h e funcionará até as 19h. Não haverá celebração religiosa no equipamento.

Conforme a Prefeitura, a Secretaria Municipal da Gestão Regional (Seger) disponibilizará servidores para dar suporte aos visitantes nesta data.

FISCALIZAÇÃO

A Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) atuará durante o feriado no Cemitério Parque Bom Jardim e no entorno, com agentes de Atividades Urbanas, entre fiscais e auxiliares. Eles farão ordenamento de ambulantes e verificação de permissionários, a fim de manter a organização do local durante as visitas.

As equipes da fiscalização estarão presentes nos períodos manhã e tarde e contarão com o apoio de viaturas da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF), para garantir a segurança dos agentes envolvidos, além de coibir possíveis práticas inadequadas que possam ocorrer.

TRANSPORTE

O transporte público de Fortaleza terá mudanças no feriado. Conforme a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), 31 veículos reservas estarão disponíveis nos terminais de integração (Siqueira, Conjunto Ceará, Parangaba, Messejana, Antônio Bezerra, Lagoa e Papicu).

Para facilitar o deslocamento para os cemitérios, 18 linhas terão ampliação do horário de circulação e reforço na frota, das 6h até a meia-noite:

011 – Circular I/Centro

311 – Castelão/Parangaba

012 – Circular II/Centro

338 – Canindezinho

015 – Conjunto Ceará/Antônio Bezerra I

345 – Conjunto Ceará/Siqueira

084 – Siqueira/Messejana/Perimetral

357 – Conjunto Ceará/Granja Lisboa

097 – Antônio Bezerra/Siqueira

361 – Siqueira/Osório de Paiva/Parangaba

101 – Beira Rio/Centro

378 – Urucutuba/Siqueira

110 – Vila do Mar/Centro

605 – José Walter/Br 116/Av. I/Centro

111 – Jardim Iracema

606 – José Walter/Br 116/Av. N/Centro

112 – Álvaro Weyne/Centro

680 – José Walter/Papicu/Cidade Jardim



TRÂNSITO

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) planejou um esquema especial para controlar o tráfego no entorno dos principais cemitérios da Cidade. Serão 84 agentes trabalhando nos turnos da manhã e da tarde.

No São João Batista, 16 agentes e orientadores de tráfego farão o controle de circulação, realizando o bloqueio do entorno. Já no Cemitério do Mucuripe, que terá duas duplas operacionais, não haverá interdição.

Já no cemitério do bairro Bom Jardim, o efetivo de apoio também será de 24 agentes. Na região, está prevista mudança temporária na Rua Estrada do Jatobá, que concentrará o fluxo apenas no sentido sul/norte no trecho entre as vias Urucutuba e Maranguape.

No cemitério do bairro Parangaba, oito agentes promoverão o bloqueio da rua Napoleão Quezado entre as avenidas Osório de Paiva e Cônego de Castro. Já em Messejana, a rua Padre Severiano será interditada provisoriamente no trecho entre a Av. Palestina e Rua Aleuda por oito agentes de trânsito.

A fiscalização e o atendimento de ocorrências continuarão normalmente durante todo o feriado. A população pode acionar a AMC pelo 190.

A autarquia ainda atuará no entorno do cemitério particular Parque da Paz, um dos locais com expectativa de receber grande público. Serão 24 agentes o dia todo, a partir das 5h. O retorno que fica em frente ao cemitério, na avenida Juscelino Kubitschek, será temporariamente fechado.

CEMITÉRIOS NO DIA DE FINADOS

Cemitério Parque Bom Jardim

Horário de funcionamento: das 7h às 17h

Endereço: Estrada Jatobá, 2668 - Bom Jardim

Cemitério São José (Cemitério da Parangaba)

Horário de funcionamento: das 7h às 18h

Endereço: Rua Napoleão Quezado, 365 - Parangaba

Cemitério de Messejana

Horário de funcionamento: das 7h às 17h

Endereço: Rua Padre Severiano, 290 - Messejana

Cemitério Santo Antônio (Cemitério do Antônio Bezerra)

Horário de funcionamento: das 6h às 17h

Endereço: Rua Professor José Leite Gondim, 525 - Antônio Bezerra

Cemitério São Vicente de Paula (Cemitério do Mucuripe)

Horário de funcionamento: das 5h às 19h

Endereço: Av. Abolição, 3986 - Mucuripe