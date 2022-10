Feriados 2023: veja lista com folgas prolongadas para o Ceará e o Brasil

Quem gosta de aproveitar os feriados que caem próximos ao fim de semana terá, pelo menos, sete oportunidades de estender a folga em 2023. Neste ano, os brasileiros tiveram somente três feriadões para se divertir ou descansar.

É considerado folga prolongada as datas comemoradas nas quintas, sextas e segundas-feiras, pois possibilitam que o indivíduo possa estender o período de afastamento do trabalho ou das instituições de ensino.

O número de feriados prolongados de 2023 pode ser ainda maior quando se considera os prováveis pontos facultativos nacionais, como o Carnaval, subindo para nove possibilidades de estender as datas.

No entanto, é importante frisar que, enquanto os feriados nacionais são previstos em lei federal e valem para todo o Brasil, os pontos facultativos só são destinados aos servidores públicos.

Feriados 2023 no Ceará e no Brasil:

1º de janeiro: Ano Novo (Domingo) - Confraternização Universal (feriado nacional);

20 de fevereiro: Carnaval (Segunda-feira) - ponto facultativo;

21 de fevereiro: Carnaval (Terça-feira) - ponto facultativo;

22 de fevereiro: Quarta-feira de Cinzas - ponto facultativo até as 14h;

19 de março: Dia de São José (Domingo) - feriado estadual;

25 de março: Data Magna do Ceará (Sábado) - feriado estadual;

7 de abril: Sexta-feira Santa - Paixão de Cristo (feriado nacional);

9 de abril: Domingo de Páscoa - data comemorativa da Semana Santa;

21 de abril: Tiradentes (Sexta-feira) - feriado nacional;

1º de maio: Dia do Trabalho (Segunda-feira) - feriado nacional;

8 de junho: Corpus Christi (Quinta-feira) - ponto facultativo;

7 de setembro: Independência do Brasil (Quinta-feira) - feriado nacional;

12 de outubro: Nossa Sra. Aparecida (Quinta-feira) - feriado nacional;

2 de novembro: Finados (Quinta-feira) - feriado nacional;

15 de novembro: Proclamação da República (Quarta-feira) - feriado nacional;

25 de dezembro: Natal (Segunda-feira) - feriado nacional;

31 de dezembro: Véspera do Ano Novo (Domingo) - ponto facultativo após 14h.

Antes de ir, que tal se atualizar com as notícias mais importantes do dia? Acesse o Telegram do DN e acompanhe o que está acontecendo no Brasil e no mundo com apenas um clique: https://t.me/diario_do_nordeste

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE