Jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo será feriado? Veja o que se sabe até agora

A Copa do Mundo do Catar tem início no dia 20 de novembro de 2022. E a tabela da fase de grupos do Mundial foi definida pela Fifa, com datas e horários para os jogos da Seleção Brasileira no Grupo G. O detalhe: os duelos serão em dias úteis, inclusive em dezembro.

Em caso de classificação, as possíveis partidas das oitavas e quartas de final também seriam em dias úteis - nenhuma pela manhã. A dúvida então tomou conta dos torcedores: vai ter feriado nos jogos do Brasil?

Calendário da Seleção Brasileira na Copa do Mundo

24/11 (quinta-feira) - 16h | Brasil x Sérvia

28/11 (segunda-feira) - 13h | Brasil x Suíça

02/12 (sexta-feira) - 16h | Camarões x Brasil

05/12 (segunda-feira) - 16h | Possível oitavas de final

06/12 (terça-feira) - 16h | Possível oitavas de final

09/12 (sexta-feira) - 12h | Possível quartas de final

10/12 (sábado) - 12h | Possível quartas de final

13/12 (terça-feira) - 16h | Possível semifinal

14/12 (quarta-feira) - 16h | Possível semifinal

18/12 (domingo) 12h | Possível final

Legenda: Av. Desembargador Moreira vazia na Copa do Mundo de 2018, em horário do jogo do Brasil Foto: José Leomar/ SVM

Liberações em parte do dia sim, feriado não

Pela legislação, não existe (não deve existir) 'feriado', com exceção da Copa de 2014, disputada no Brasil. A tradição de Copa e dos jogos é de que haja liberação pelo menos nos horários de jogos da Seleção Brasileira. Quando as partidas ocorrem pela manhã, há retorno para os trabalhos no período da tarde.

Quando os jogos são pela tarde, a liberação é pelo restante do dia. Mas é apenas uma tradição, jamais uma obrigação. A decisão fica para cada empresa. No setor público, dos gestores públicos.

A tendência é de liberação de tarde, já que os jogos da 1ª fase ocorrem nos dias úteis e todos não serão pela manhã.