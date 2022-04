Copa de 2022: Brasil escapa de seleções tradicionais em grupo; veja possível caminho até final

O Brasil conheceu os adversários da Copa do Mundo de 2022, no Catar. Mais uma vez, a tentativa do hexa. O sorteio desta sexta (1º) foi positivo para o time de Tite, que mantém o favoritismo na classificação. Pela frente: Suíça, Sérvia e Camarões. Quase o caminho de 2018, não fosse pelos africanos no lugar da Costa Rica.

Por isso, a expectativa é avançar sem sustos no Grupo G, como no último Mundial. Com um trabalho consolidado e uma nova geração de atletas despontando (Raphinha, Paquetá e cia), a equipe nacional tem qualidade e entrosamento para superar os primeiros rivais, que merecem respeito.

Jogos da Seleção Brasileira

24/11 (quinta-feira) - Brasil x Sérvia

28/11 (segunda-feira) - Brasil x Suíça

02/12 (sexta-feira) - Brasil x Camarões

Legenda: A Fifa definiu os oito grupos da Copa do Mundo de 2022 Foto: divulgação / Fifa

As escolas da Suíça e da Sérvia evoluíram nos últimos anos, ficaram na frente de Itália e Portugal, respectivamente, ao longo das Eliminatórias da Europa. Por isso, Cristiano Ronaldo precisou de um mata-mata para avançar com os portugues, enquanto Azurra amargou um novo ano fora da Copa.

Camarões, por outro lado, atravessa um processo de mudança administrativa, com o ídolo Samuel Eto'o à frente da Federação. Nas classificatórias, superou a Costa do Marfim e a Argélia, em demonstração de força.

Tudo entra no rol da Copa, do desafio mais esperado. Agora, o Brasil escapou de equipes como Alemanha, Holanda e Senegal, por exemplo. Na avaliação dos grupos, está entre os cabeças de chave mais favoritos ao lado da Inglaterra, presente com: Irã, EUA e um da repescagem.

Caminho no mata-mata

No avançar da Copa, projetando a busca pelo título, a tendência é a Seleção Brasileira avançar às oitavas na liderança do Grupo G. Deste modo, iria encarar o 2º colocado do Grupo H, que tem Uruguai, Portugal, Gana e Coreia do Sul. Assim, a expectativa do primeiro grande desafio.

Caso chegue nas quartas, se depara com oponentes dos Grupos E e F, o que pode resultar em confrontos no mata-mata diante de Espanha, Alemanha e Bélgica. Isso, caso essas avancem.

Já nas semifinais, o rol de adversários é maior porque se trata da outra chave da Copa, ou seja, um resultado dos Grupos A, B, C e D. Há cabeças de chave como Inglaterra, Argentina e França.

Caminho do Brasil se ficar na liderança

Oitavas de final: 1ºG (Brasil) x 2ºH [Oitavas 4]

Quartas de final: Oitavas 4 (Brasil) x Oitavas 3 (1ºE x 2ºF) | [Quartas 2]

Semifinal: Quartas 2 (Brasil) x Quartas 1 (adversários dos grupos A, B, C e D) | [Semi I]

Final: Semi I (Brasil) x Semi I (adversários de todos os grupos)

