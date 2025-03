Floresta anuncia demissão de Marcelo Chamusca do comando técnico

Na tarde desta quarta-feira (5), o Floresta anunciou a demissão do treinador Marcelo Chamusca junto com a sua comissão técnica. Além de Chamusca, o executivo de futebol Beto Souza também foi desligado do Lobo da Vila.

O comandante chegou ao Verdão da Vila Manoel Sátiro com a missão de fazer boas campanhas no Campeonato Cearense e no Campeonato Brasileiro Série C. Porém, após um estadual com duas derrotas, dois empates e somente uma vitória, o time ficou de fora das quartas de final e se viu na briga contra o rebaixamento. Mesmo depois de se garantir na Série A do Cearense em 2026, a diretoria do Floresta decidiu demitir Marcelo Chamusca.

O baiano de 58 anos tem longa trajetória no futebol nacional. Além de Ceará e Fortaleza, ele treinou Bahia, Botafogo, Guarani, Atlético-GO, Paysandu, Vitória, Náutico e Ponte Preta. Ele estava no Al-Faisaly, da Arábia Saudita, antes de comandar o Floresta.

No comando das equipes cearenses, ele conquistou o Cearense de 2015 e de 2018 por Leão e Vovô, respectivamente. No Pará, levou o título estadual de 2017 com o Paysandu.