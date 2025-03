Bayern de Munique x Bayer Leverkusen: onde assistir, escalações e arbitragem

Bayern de Munique e Bayer Leverkusen se enfrentam nesta quarta-feira (5), pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League. A partida será na Allianz Arena, em Munique (ALE), às 17 horas (de brasília).

A partida da volta está marcada para a próxima terça-feira (11), em Leverkusen. Quem avançar encara Internazionale ou Feyenoord nas quartas.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no Space e MAX.

Palpites

inter@

Como chega o Bayern

O Bayern precisou encarar os playoffs antes das Oitavas de Final e superou o Celtic de forma dramática, vencendo por 2 a 1 fora de casa e empatando em 1 a 1 em Munique, com gol no último minuto de jogo. No campeonato alemão, é o Bayern lidera com 61 pontos após 24 rodadas.

Como chega o Bayer Leverkusen

Atual campeão alemão, o Bayer vem se recuperando no campeonato nacional após início ruim e está na vice-liderança, com 53 pontos, 8 atrás do rival.

Na Liga dos Campeões, se classificou em 6º na 1ª Fase e avançou diretamente para as Oitavas de Final.

Prováveis Escalações

Bayern de Munique

Neuer; Laimer, Upamecano, Kim e Davies; Kimmich, Goretzka e Musiala; Olise, Sané e Kane. Técnico: Vincent Kompany

Bayer Leverkusen

Kovar; Mukiele, Tah, Tapsoba e Hincapie; Xhaka, Palacios e Wirtz; Frimpong, Grimaldo e Tella. Técnico: Xabi Alonso