Renato Kayzer fala sobre fim do jejum de vitórias do Fortaleza: 'Temos tudo para fazer um grande ano'

O atacante Renato Kayzer marcou um dos gols da vitória do Fortaleza na goleada por 4 a 0 contra o Ferroviário, na noite desta quarta-feira (5), pela Copa do Nordeste. A goleada no Castelão quebrou um jejum de 4 jogos sem vitórias da equipe leonina na temporada.

Ele, que marcou o 4º gol, de pênalti, falou sobre as cobranças nos últimos dias no Pici.

"Começo de ano é sempre normal ter estes momentos de altos e baixos. Acontece, mas pelas coisas que estavam tendo faladas, parecia que estavamos lutando contra o rebaixamento no ano passado, ou lutando por um acesso para a Série A. Está tudo correndo sobre controle. O ano é muito longo, estamos trabalhando bem e temos tudo para fazer um grande ano, com competições internacionais, Brasileirão, o mais importante do país. Faremos um grande trabalho, vamos se dar bem durante o ano".

Em seguida, ele lembrou da dedicação do elenco e que as oscilações são normais.

"Sempre buscamos melhorar algumas coisas. A gente está trabalhando durante a semana e é normal no começo de ano, ter esses momentos, perdendo jogos ou sequências que as coisas não acontecem, é normal no futebol. Mas estamos nos doando, queremos fazer um grande ano".

Ele agradeceu o companheiro Yago Pikachu, que o deixou bater o pênalti.

"Falei pra ele que eu tinha poucos minutos para tentar fazer um gol. A gente que entra, fica doido para fazer o gol e quero agradecer ele ter deixado eu bater".