Fifa aprova criação do Mundial de Clubes Feminino a partir de 2028 e da Copa das Campeãs

O futebol feminino cresce ano a ano e a Fifa cumpre a promessa de valorizar cada vez mais a categoria. Nesta quarta-feira, em reunião virtual do conselho da entidade com dirigentes de todo o Mundo, ficou decidida a criação do Mundial de Clubes Feminino a partir de 2028, além da realização anual da Copa das Campeãs, com previsão já para 2026.



As competições fazem parte da estratégia da Fifa na busca por um crescimento ainda maior do futebol feminino. O Mundial de Clubes Feminino contará com 16 seleções, sendo cinco vagas diretas da Europa, duas da América do Sul, duas da África, duas da Ásia e duas da Concacaf. As outras três classificadas sairiam em partidas realizadas entre os classificados de cada confederação em uma fase preliminar.



"É um dia histórico para o futebol feminino, com a reunião do Conselho da Fifa e a criação da Copa das Campeãs e do Mundial de Clubes Feminino. A Fifa busca cada vez mais o fortalecimento do futebol feminino em todo o mundo, e a CBF comunga com isso", exaltou o presidente da entidade brasileira, Ednaldo Rodrigues, que integra o órgão executivo da entidade.



Na reunião, também ficou decidida a fórmula da disputa do Mundial de Clubes. Serão quatro grupos com quatro equipes, com as duas melhores se garantindo para as quartas de final. A competição seguirá em confrontos eliminatórias até a decisão e não terá disputa de terceiro lugar. Ainda será decidido o país-sede da primeira edição.



A Fifa ainda anunciou a criação da Copa das Campeãs, que será anual, menos quando a temporada contar com o Mundial. Serão seis equipes na competição, com as vencedoras de cada continente. A edição inaugural será entre 28 de janeiro e 1º de fevereiro de 2026. Em 2027, acontece entre 27 e 31 de janeiro e a edição de 2029 de 24 a 28 de janeiro. A equipe classificada pela Conmebol já entra na semifinal e disputa contra uma equipe da Concacaf a classificação para a final.



COPAS DO MUNDO DE 2031 E 2035



Ficou decidido, ainda, que as Copas do Mundo de 2031 serão disputadas em países da África ou da Concacaf, enquanto a edição de 20235 os candidatos devem ser da Europa ou da África. As candidaturas já estão abertas, com o anúncio dos vencedores agendados para o 76° Congresso da Fifa, em 2026.