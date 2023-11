Dia de Finados: veja o que abre e fecha em Fortaleza nesta quinta-feira (2)

O Dia de Finados ocorre nesta quinta-feira (2) e é feriado nacional. Em Fortaleza e na Região Metropolitana da Capital, shoppings, supermercados, lojas de rua e postos de combustíveis devem abrir normalmente. Órgãos públicos municipais e estaduais não essenciais, porém, estarão fechados, bem como bancos e agências lotéricas. Também foi decretado ponto facultativo nesta sexta-feira (3) para servidores estaduais e municipais.

Instituições públicas, como a Cagece, irão funcionar em regime de plantão. O transporte público terá será reforçado neste feriado, conforme informou a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor).

O Feriado de Finados celebra a memória de quem já faleceu.

Veja o que abre e fecha no Dia de Finados em Fortaleza:

Supermercados

Os supermercados terão funcionamento normal neste feriado de Dia de Finados, conforme informou a Associação Cearense de Supermercados (Acesu).

Postos de combustíveis

Os postos de combustíveis de todo o Estado terão funcionamento normal, conforme informou o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos-CE).

Bancos

Conforme a Federação Brasileira de Bancos (Febraran), as agências bancárias não estarão abertas para atendimento presencial ao público no Dia de Finados. Na sexta-feira (3), o atendimento ao público nas agências ocorre normalmente.

Lojas

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza (CDL) informou que, no feriado de Dia de Finados (2), algumas lojas podem optar por não funcionar ou ter o horário de funcionamento reduzido, a depender da decisão dos donos de comércios. Já as lojas dos shoppings centers vão funcionar normalmente, das 10h às 22h.

Shoppings

Os shoppings funcionarão normalmente durante o feriado de Finados. Sedes de órgãos públicos nos estabelecimentos estarão fechados.

Iguatemi Bosque

Lojas e quiosques: 10h às 22h

Praças, lojas e quiosques de alimentação e lazer: 10h às 22h

Restaurantes: 11h30 às 22h

Cinema: 13h às 22h

Supermercados: 7h às 22h

Laboratório Emílio Ribas: 7h às 17h

Cactus Sports Park: 06h às 22h

Cobasi: 09h às 21h

CLDO: 09h às 20h

Lotérica: Fechado

Correios: Fechado

Polícia Federal: Fechado

Detran: Fechado

Casa do Cidadão: Fechado

Shopping Benfica

Lojas e quiosques: 10h às 22h

Praça de Alimentação: 10h às 22h

Cinema: 12h45 às 20h15

Mercadinhos São Luiz: 7h às 22h

Lojas Americanas: 10h às 22h

RioMar Fortaleza

Lojas, quiosques: 10h às 22h

Órgãos públicos: fechados

Praça de Alimentação: 10h às 22h

Espaço Gourmet/Boulevard: 12h às 22h

RioMar Fortaleza Online (www.riomarfortalezaonline.com.br): 10h às 21h

Cinépolis: verificar programação no site https://www.cinepolis.com.br/

Animale Petshop: 10h às 22h

Academia R2: 8h às 16h

Carlos Ribeiro: fechado

Comunicare: 10h às 22h

Drogasil: 10h às 22h

Farmácias Pague Menos: 10h às 22h

Game Station: 12h às 22h

Labor Câmbio: 10h às 21h

Lojas Americanas: 10h às 22h

Loteria Boa Sorte: 10h às 17h

Mercadinhos São Luiz: 10h às 22h

MP TRAN: 9h às 16h

Omnimagem: Fechado

Otomax Estética: 10h às 22h

Otomax Saúde: Fechado

Unimed: Fechado

Wester Union: fechado

RioMar Kennedy

Lojas e quiosques: 10h às 22h

Órgãos públicos: fechados

Praça de Alimentação: 10h às 22h

Restaurantes Kina do Feijão Verde e Cervejaria Turatti: 11h às 22h

RioMar Kennedy Online (www.riomarkennedyonline.com.br): 10h às 21h

Cinépolis: verificar programação no site https://www.cinepolis.com.br/

Abtran: 8h às 19h

Academia SmartFit: 8h às 17h

Animale PetShop: 10h às 22h

Ame Laser: 10h às 22h

Clínica Kennedy: 8h às 19h

Clínica SIM: Fechado

Extrafarma: 10h às 22h

Farmácias Pague Menos: 8h às 22h

Lavateria: 8h às 22h

Lojas Americanas: 10h às 22h

Lotéria Aldeota: 9h às 21h

Mercadão São Luiz: 7h às 22h

Unimed: Fechada

Planet Park: 10h às 22h

Vialaser: 10h às 22h

Yeslaser: 10h às 22h

Shopping Parangaba

Lojas e quiosques: 10h às 22h

Praça de Alimentação: 10h às 22h

Liv Saúde: fechada

Seu Doutor: 7h às 20h

Selfit Academia: 8h às 14h

Lotérica: Fechada

Cagece: Fechada

Game Station: 12h às 22h

Studio Games: 10h às 22h

North Shopping

Lojas e quiosques: 10h às 22h

Serviços públicos: fechados

Cinemas: verificar programação no site

North Shopping Jóquei

Lojas e quiosques: funcionamento normal

Lotérica: fechada

Vacinart: 10h às 20h

Santamed: 7h às 21h

Gerardo Bastos: 10h às 22h

Kart: 14h às 22h

Vila Trampolim: 10h às 22h

Cinemas: verificar programação no site

Via Sul

Lojas e quiosques: 10h às 22h

Praça de alimentação: 10h às 22h

Selfit: 8h às 18h

Caixa Econômica: fechada

Cinemas: verificar programação no site

Shopping Giga Mall

Lojas de médio e pequeno porte: 10h às 20h

Praça de alimentação: 10h às 20h

Praça de eventos: 10h às 20h

North Shopping Maracanaú

Lojas, quiosques: 9h às 21h

Praça de alimentação: 9h às 21h

Detran: fechado

Caixa Econômica: fechado

Casa do Cidadão: fechado

Cinemas: verificar programação no site

Linhas de ônibus

Para facilitar o deslocamento para os cemitérios, 18 linhas operam com quadro especial, ou seja, com ampliação do horário de circulação e reforço na frota desde as 6h da manhã até a meia-noite. Segue abaixo a relação das linhas que operam com quadro especial e reforço de frota:

011 – Circular I/Centro

311 – Castelão/Parangaba

012 – Circular II/Centro

338 – Canindezinho

015 – Conjunto Ceará/Antônio Bezerra I

345 – Conjunto Ceará/Siqueira

084 – Siqueira/Messejana/Perimetral

357 – Conjunto Ceará/Granja Lisboa

097 – Antônio Bezerra/Siqueira

361 – Siqueira/Osório de Paiva/Parangaba

101 – Beira Rio/Centro

378 – Urucutuba/Siqueira

110 – Vila do Mar/Centro

605 – José Walter/Br 116/Av. I/Centro

111 – Jardim Iracema

606 – José Walter/Br 116/Av. N/Centro

112 – Álvaro Weyne/Centro

680 – José Walter/Papicu/Cidade Jardim

Metrô

As linhas Sul, Oeste e Nordeste (VLT Parangaba-Mucuripe) terão operação especial no feriado. Os metrôs e VLTs circulam nesta data terão intervalos diferentes dos habituais, e o encerramento da operação ocorre mais cedo. Por isso, é imprescindível consultar a tabela de horários do feriado, e programar sua viagem.

A tabela pode ser consultada no botão “horários”, do site do MetroFor. Nesta data, não haverá funcionamento dos VLTs de Cariri e Sobral.

Já na sexta-feira (3), todas as linhas operadas pelo Metrofor terão funcionamento normal, sem alterações.

Enel

A Enel Distribuição Ceará informou que irá funcionar em regime de plantão. Equipes da companhia atuarão em campo durante o feriado de 02 de novembro. Já as lojas de atendimento estarão fechadas na quinta-feira (2), mas reabrem normalmente na sexta-feira (3).

Para comunicar ocorrências, solicitar serviços ou informações, os clientes da Enel Distribuição Ceará podem entrar em contato pelo aplicativo Enel Ceará, que pode ser baixado gratuitamente para iOS e Android; pelo site da companhia; pelas redes sociais ou ainda pela Central de Atendimento (0800 285 0196). Os clientes podem ainda falar com a Enel através do WhatsApp, enviando um “Olá” para o número (21) 99601-9608.

Correios

Não haverá atendimento nas agências e unidades Correios Empresas nesta quinta-feira (2). A Central de Atendimento dos Correios (CAC) estará disponível automatizadamente, por meio do Chat ou o Fale Conosco; ou pelos telefones 0800-725-7282, 0800-725-0100 e 3003-0100.

O atendimento nas agências e na CAC voltarão à normalidade no próximo dia útil, sexta-feira (3).

Cemitérios públicos

Os cemitérios públicos de Fortaleza terão funcionamento diferenciado com missas para a população. Veja abaixo horário de funcionamento:

Cemitério Parque Bom Jardim

Endereço: Estrada Jatobá, 2668 - Bom Jardim

Horário de funcionamento: das 7h às 17h

Celebrações: missas às 8h, 10h, 12h, 14h e 16h.

Cemitério de Messejana

Endereço: Rua Padre Severiano, 290 - Messejana

Horário de funcionamento: das 7h às 17h

Celebrações: missas às 7h e às 16h

Cemitério Santo Antônio (Cemitério do Antônio Bezerra)

Endereço: Rua Professor José Leite Gondim, 525 - Antônio Bezerra

Horário de funcionamento: das 6h às 17h

Celebrações: missa às 7h

Cemitério São Vicente de Paula (Cemitério do Mucuripe)

Endereço: Av. Abolição, 3986 - Mucuripe

Horário de funcionamento: das 5h às 19h

Cemitério São José (Cemitério da Parangaba)

Endereço: Rua Napoleão Quezado, 365 - Parangaba

Horário de funcionamento: das 7h às 18h

Celebrações: missas às 8h, às 10h e às 16h.