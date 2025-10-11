Igreja em Fortaleza recebe relíquia de São Carlo Acutis neste sábado (11)
O jovem italiano ficou conhecido por evangelizar pela internet
A paróquia Cristo Rei, em Fortaleza, recebe neste sábado (11) a relíquia de São Carlo Acutis. A exibição ocorre de forma gratuita às 17h, durante a Santa Missa.
São Carlo Acutis foi o primeiro santo millennial canonizado. O jovem italiano ficou conhecido por evangelizar pela internet e morreu aos 15 anos de idade vítima de leucemia.
"Que o exemplo deste santo nos ajude a aprofundar nosso amor e intimidade com Jesus, presente no altar", divulgou a Paróquia Cristo Rei no convite feito aos fiéis.
No último mês de março, a Catedral Metropolitana de Fortaleza recebeu uma relíquia de Acutis, que até aquela data era beato
BEATIFICAÇÃO
Acutis foi beatificado em 2020 e canonizado no dia 7 de setembro de 2025. Ele teve dois milagres reconhecidos pela Igreja. Um deles aconteceu no Brasil.
Há informações de que o jovem teria curado um menino em Campo Grande. Aos 2 anos de idade, Matheus Vianna foi diagnosticado com pâncreas anular, uma doença rara.
Quem era Carlo Acutis
O fascínio em torno da preservação do corpo de Acutis reforça o simbolismo do jovem. Para muitos fiéis, a combinação de vida simples, fé profunda e afinidade com o mundo digital o torna um exemplo único para as novas gerações.
O jovem nasceu em Londres, em 1991, mas viveu na Itália desde pequeno. Devoto da Eucaristia, usava os conhecimentos de informática para evangelizar pela internet e criou um site para catalogar milagres eucarísticos.