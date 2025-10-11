Igreja em Fortaleza recebe relíquia de São Carlo Acutis neste sábado (11)

A paróquia Cristo Rei, em Fortaleza, recebe neste sábado (11) a relíquia de São Carlo Acutis. A exibição ocorre de forma gratuita às 17h, durante a Santa Missa.

São Carlo Acutis foi o primeiro santo millennial canonizado. O jovem italiano ficou conhecido por evangelizar pela internet e morreu aos 15 anos de idade vítima de leucemia.

"Que o exemplo deste santo nos ajude a aprofundar nosso amor e intimidade com Jesus, presente no altar", divulgou a Paróquia Cristo Rei no convite feito aos fiéis.

No último mês de março, a Catedral Metropolitana de Fortaleza recebeu uma relíquia de Acutis, que até aquela data era beato

BEATIFICAÇÃO

Acutis foi beatificado em 2020 e canonizado no dia 7 de setembro de 2025. Ele teve dois milagres reconhecidos pela Igreja. Um deles aconteceu no Brasil.

Veja também País Canonização de Carlo Acutis será celebrada em paróquia do beato, em São Paulo; veja programação Mundo Primeiro 'santo millennial', Carlo Acutis tem corpo preservado exposto em igreja na Itália; entenda

Há informações de que o jovem teria curado um menino em Campo Grande. Aos 2 anos de idade, Matheus Vianna foi diagnosticado com pâncreas anular, uma doença rara.

Quem era Carlo Acutis

O fascínio em torno da preservação do corpo de Acutis reforça o simbolismo do jovem. Para muitos fiéis, a combinação de vida simples, fé profunda e afinidade com o mundo digital o torna um exemplo único para as novas gerações.

O jovem nasceu em Londres, em 1991, mas viveu na Itália desde pequeno. Devoto da Eucaristia, usava os conhecimentos de informática para evangelizar pela internet e criou um site para catalogar milagres eucarísticos.