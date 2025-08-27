Diário do Nordeste
Canonização de Carlo Acutis será celebrada em paróquia do beato, em São Paulo; veja programação

Celebração está marcada para o próximo dia 7 de setembro

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
País
Imagens de Carlo Acutis, que será canonizado em setembro, ainda vivo
Legenda: O influencer italiano Carlo Acutis foi beatificado por curar uma criança no Brasil, em 2010
Foto: Divulgação/Site Carlo Acutis

A canonização de Carlo Acutis pela Igreja Católica, marcada para o próximo dia 7 de setembro, terá celebração especial em uma festa de cinco dias na Paróquia Universitária Beato Carlo Acutis. Localizada em Santo Amaro, em São Paulo, ela é a primeira do mundo dedicada ao beato.

A celebração terá início na próxima terça-feira (2 de setembro), com a exibição de "Carlo Acutis, o Filme", enquanto uma exposição da vida do jovem beato será aberta por todos os dias da festa da canonização.

Missas solenes, barracas com comidas italianas e shows católicos também foram programados para os fiéis durante os cinco dias de evento.

Veja a programação:

2 de setembro

  • Pré-estreia de "Carlo Acutis, o Filme" - 19h30

De 3 a 7 de setembro

  • Exposição Carlo Acutis - das 10h às 22h

5 de setembro

  • Festa italiana, das 18h às 22h
  • Santa Missa às 20h

6 de setembro

  • Santa Missa - 12h
  • Festa italiana - das 12h às 22h

7 de setembro

  • Transmissão da Canonização - 5h30
  • Missa com Dom José Negri - 10h
  • Summer Beats: Juninho Cassimiro, Ramon e Rafael, Fraternidade São João Paulo II, GBA Worship e Mariana Jardim - 15h

Paróquia em SP

A Paróquia Beato Carlo Acutis, inaugurada em 2023, foi construída dentro do Centro Universitário Católico Ítalo Brasileiro e é conhecido por ser frequentado por jovens. 

No local, missas são celebradas todos os dias pela manhã e grupos de oração ocorrem à noite. Um fragmento do corpo de Acutis faz parte do acervo do local após doação da mãe dele.

