Papa Leão XIV anuncia nova data para canonização de Carlo Acutis, o 'padroeiro da internet'

O Papa Leão XIV anunciou, na manhã desta sexta-feira (13), que a canonização de Carlo Acutis, conhecido como "padroeiro da internet", vai acontecer em 7 de setembro. Anteriormente, a cerimônia estava marcada para 27 de abril, mas foi adiada devido à morte do Papa Francisco.

No mesmo dia, ocorrerá a canonização de outro "jovem santo", Pier Giorgio Frassati. Ambas serão celebradas no Jubilei das Crianças e dos Adolescentes. As informações são do Vatican News.

Acutis ficou conhecido por criar conteúdos cristãos na Internet. Ele fez um site para catalogar milagres e recebeu o apelido de "influencer da santidade". O jovem morreu em 2006, aos 15 anos, devido a uma leucemia.

Milagres do jovem padroeiro

O jovem italiano será canonizado devido a dois milagres reconhecidos pela Igreja Católica. O primeiro aconteceu em 2010, no Brasil, quando um menino de 7 anos com problemas graves no pâncreas foi curado. Segundo o Vaticano, o avô tocou as roupas de Acutis, expostas em uma paróquia de Campo Grande, e pediu pela cura do neto.

Dez anos depois, o feito foi reconhecido pela Igreja, e Acutis, beatificado pelo Vaticano. Esse é o primeiro passo para a santidade.

Segundo a fé católica, santos são pessoas que, após a morte, intercedem junto a Deus para a realização de milagres na terra.

O segundo milagre foi reconhecido pelo Papa Francisco em 2024 e envolve a cura de uma menina da Costa Rica, que sofreu um grave traumatismo craniano, em 2022.