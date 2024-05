Papa reconhece milagre de Carlo Acutis e beato será canonizado; veja história

O Papa Francisco autorizou, em audiência na manhã desta quinta-feira (23), o decreto que reconhece o milagre atribuído à intercessão do beato Carlo Acutis, conhecido como "padroeiro da internet". As informações são do Vatican News.

O jovem foi beatificado pelo Vaticano por conta da cura de uma criança no Brasil, em 2010. Carlo nasceu em 3 de maio de 1991 em Londres, na Inglaterra, e morreu em 12 de outubro de 2006 em Monza, na Itália, em decorrência de uma leucemia.

Desde cedo, o beato demonstrou uma grande habilidade para a informática e criou um site para catalogar cada milagre já relatado e para evangelizar. Ele também divulgava conteúdos de formação cristã, que lhe rendeu o título de "padroeiro da internet".

Milagre em Mato Grosso do Sul

A beatificação do jovem aconteceu em 2020, após o Vaticano considerar como milagre a cura de uma criança em Mato Grosso do Sul, no Brasil.

O milagre ocorreu em 2010, quando um menino de 7 anos com problemas graves no pâncreas foi curado após, segundo o Vaticano, o avô tocar as roupas do menino italiano, expostas em uma paróquia em Campo Grande, e pedir pela cura do neto.

Leucemia

Carlo Acutis sofreu uma leucemia fulminante aos 15 anos, diagnosticada em setembro de 2006, quando surgiram os primeiros sinais de doença. Ele continuou se dedicando à igreja no pouco tempo de vida que lhe restava. Faleceu no dia 12 de outubro de 2006 e foi beatificado pela Igreja Católica no dia 10 de outubro de 2020.

Os seus restos mortais repousam na cidade italiana de Assis.

Relíquia do beato em Pernambuco

De acordo com informações do portal g1, uma relíquia do beato Carlo Acutis chegou a Pernambuco e ficará exposta na Paróquia São João Paulo II, sede da Comunidade Obra de Maria, em São Lourenço da Mata, no Grande Recife. A relíquia, que é de primeiro grau e veio da Itália, são fios de cabelo do jovem, que serão colocados no altar do local.

Os fiéis podem conferir a relíquia a partir do domingo (26), das 8h às 12h. Os fios de cabelo do beato foram doados pela mãe dele, Antônia Salzano Acutis.