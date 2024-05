Brasileiro conhecido como 'herói' na Irlanda se candidata ao Conselho Municipal de Dublin

Reconhecido nas ruas irlandesas como o "herói" brasileiro, Caio Benício, 43 anos, aspira fazer mais pela população local. Neste ano, o carioca disputa uma cadeira na Câmara Municipal de Dublin, o equivalente ao cargo de vereador no Brasil.

Caio ficou conhecido na Irlanda em novembro do ano passado, quando impediu que uma criança de cinco anos fosse morta durante um ataque a facas. À época, o entregador desceu da sua moto e golpeou o agressor com seu capacete. Ao todo, o ataque deixou cinco pessoas feridas.

Em agradecimento a atitude do brasileiro, irlandeses criaram uma vaquinha on-line para arrecadar dinheiro para ele, com o valor coletado, Caio conseguiu vir ao Brasil em dezembro de 2023 para reencontrar a família.

Desperdício de imagem

Foi durante o reencontro com a família que o brasileiro sentiu vontade de fazer mais pelas pessoas. Segundo relato do entregador ao UOL, era "um desperdício" não usar sua própria visibilidade para mudar a realidade de brasileiros na região.

"O que me trouxe até aqui foi uma atitude. Eu sabia que [parar o ataque] era o certo a se fazer. Quando você sabe que o que você está fazendo é o certo, você tem certeza, você faz. Você não pensa nos riscos. É a mesma coisa agora", afirma ele ao ser questionado sobre as incertas quanto sua candidatura.

Ele ainda declarou não estar preocupado com uma possível mancha em sua imagem devido à política. "Tem muita gente que olha a política com maus olhos, principalmente no Brasil. Mas eu não estou preocupado com se a minha imagem de herói vai sair arranhada com isso".

Caio planeja levar a família para morar com ele na Irlanda, naturais do Rio de Janeiro, o entregador é pai de dois filhos, um menino e uma menina. De acordo com ele, assim que a filha concluir a graduação, todos deverão ir morar com o pai.

As eleições na Irlanda ocorrerão no dia 7 de junho, além de Caio, outra brasileira, Isabel Oliveira, também está na disputa, inclusive, disputando o mesmo cargo e o no mesmo partido. No país europeu o voto não é obrigatório.