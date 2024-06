Denilson presta homenagem à sobrinha de 9 anos que morreu: 'Titio te ama'

O ex-jogador Denilson de Oliveira, campeão da Copa do Mundo FIFA de 2002, lamentou a morte de sua sobrinha Lorena de Oliveira Godoy, de 9 anos. Em uma publicação feita nas redes sociais no último domingo (23), o comentarista da Band compartilhou momentos com a menina.

"Mesmo sem entender eu confio em ti, mesmo sem entender. Titio te ama e vou sentir saudades do 'bençaaa titiooo'. Deus sabe de todas as coisas e sei que você está aí no paraíso e em paz", escreveu.

Veja também Zoeira Elon Musk confirma nascimento do 12º filho, fruto do relacionamento com Shivon Zilis Zoeira Cariúcha segue sem previsão de voltar ao Fofocalizando, diz equipe médica

"Que o senhor nos dê força pra seguir e minha irmã, eu te amo muito e vou estar como sempre do seu lado", finalizou.

O ex-jogador não informou a causa da morte.