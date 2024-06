Cariúcha segue sem previsão de voltar ao Fofocalizando, diz equipe médica

A ex-A Fazenda Cariúcha saiu da unidade semi-intensiva do Hospital São Luiz, em São Paulo, após fazer a retirada de 17 miomas do útero. Internada desde sexta-feira (21), ela deve receber alta hospitalar na terça-feira (25). Porém, mesmo com a melhora no quadro de saúde, ela segue sem previsão de retorno ao programa Fofocalizando. As informações são do Notícias da TV.

O boletim médico da apresentadora detalhou que ela deve deixar o hospital amanhã, se o ritmo de recuperação do fim de semana for mantido. Conforme o médico Fabrício Haick, responsável pelo caso, Cariúcha teve "evolução importante na disposição".

Ela está levantando sozinha, indo ao banheiro sozinha, caminhando pelo hospital. Enfim, uma melhora importante do quadro clínico e dos exames laboratoriais". Fabrício Haick Médico

"Ou seja, ela está evoluindo muito bem a cada dia. Alimentando-se bem. A evolução dela está muito satisfatória mesmo. Ela é muito forte", disse Haick, em entrevista no domingo (23).

QUEM É CARIÚCHA

Cariúcha refere a si mesma como cantora e apresentadora nas redes sociais. Ela ficou conhecida após dar uma entrevista para o Profissão Repórter, da Globo, em 2009, sobre o concurso Garota da Laje.

Durante a conversa, Cariúcha falou a frase "eu sou toda natural, eu sou bonita pra caramba" que virou meme nas redes sociais.

Em 2023, ela entrou no reality show A Fazenda 15, na Record. Foi a terceira eliminada, com 9,74% dos votos para ficar, na roça em que enfrentou Márcia Fu e Shayan Haghbin. Atualmente, ela é apresentadora do "Fofocalizando".